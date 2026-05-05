“15일은 세종대왕 나신 날”···‘한글문화도시’ 세종서 책사랑 축제

세종시가 오는 15일 세종대왕 탄신일을 맞아 책새랑 축제를 연다.

세종시와 세종시문화관광재단은 제629돌 세종대왕 나신 날을 기념해 15~16일 세종중앙공원에서 ‘세종 책사랑 축제’를 개최한다고 5일 밝혔다.

이번 축제는 세종대왕 탄신을 기념하고, ‘한글문화도시’를 표방하는 세종시의 정체성을 알리기 위해 마련한 행사다.

축제는 최초 한글 금속 활자본인 ‘월인천강지곡’을 주제로 열린다. 홍보 부스를 마련해 월인천강지곡 영인본을 전시하고, 월인천강지곡의 역사적·문학적 가치를 주제로 한 역사스토리텔러의 특강을 진행한다. 현장에서는 월인천강지곡을 유네스코 세계기록유산으로 등재하기 위한 서명운동도 진행된다.

이번 축제에는 전국에 있는 30여개 독립서점과 출판사가 참여해 ‘독립서점 도서전’도 진행한다. 한글과 역사, 세종대왕을 주제어로 한 추천 도서 전시가 이뤄지고, 참가자들이 직접 책을 만들어 볼 수 있는 북바인딩 체험 등 다양한 체험프로그램이 운영된다.

축제 기간에는 소설가 김진명과 가수 겸 작가로 활동하는 요조, 그림책 작가 조미자 등이 참여하는 북콘서트가 열리고, 국립심포니콘서트오케스트라의 클래식 공연을 비롯한 문화공연도 펼쳐질 예정이다.

시 관계자는 “세종대왕 나신 날을 기념해 시민들이 한글의 가치와 의미를 되새기고, 한글문화를 향유할 수 있는 축제를 마련했다”며 “전 세대가 함께 즐길 수 있는 참여형 프로그램으로 일상 속에서 한글문화 확산 기반을 강화하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.