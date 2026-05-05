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해경청장 직무대행, 호르무즈 사고에 긴급 상황회의 개최···“사고 상황 파악·구조 협력 강화 지시”

입력 2026.05.05 10:13

수정 2026.05.05 10:22

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호르무즈 해협에 갇혀 있는 유조선과 선박. 로이터연합뉴스

호르무즈 해협에 갇혀 있는 유조선과 선박. 로이터연합뉴스

장인식 해양경찰청장 직무대행은 5일 호르무즈 해협 내 HMM 운용 화물선 폭발.화재 사고와 관련해 긴급 상황점검 회의를 주재했다.

장 직무대행은 이날 회의에서 주변국 수색구조본부에 사고 상황 파악과 구조 협력을 강화할 것을 지시했다.

해경은 전날 오후 8시40분쯤 HMM 운용 중소형 벌크 화물선 ‘나무호’ 폭발 사고를 접수한 뒤 같은날 오후 9시쯤 인접 국가인 아랍에미리트, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 카타르, 오만 등 5개국에 협력을 요청한 바 있다.

사고해역을 관할하는 UAE 수색구조본부는 해당 선박 안전을 위해 적극 협조하겠다는 답변을 전해왔다.

호르무즈 해협에 정박해 있던 HMM 운용 중소형 벌크 화물선 ‘나무호’에서는 지난 4일 폭발 소리와 함께 선박 기관실 좌현 쪽에서 불이 났다. 선원들은 이산화탄소를 방출해 4시간가량 진화 작업을 벌였다.

화재로 인명 피해는 발생하지 않았다. 이 선박의 승선원은 한국인 6명을 포함해 24명이다. 해당 선박이 피격됐다는 첩보가 접수됐지만 우리 정부는 아직 사실관계를 확인 중이라는 입장이다.

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