여성계 “민주당 성인지 관점 부재”···정청래·하정우 ‘오빠 논란’ 지적

정청래 더불어민주당 대표와 하정우 전 청와대 인공지능(AI) 미래기획수석이 초등학교 1학년 여학생에 “오빠”라고 해보라고 한 것에 대해 민주당의 성인지 관점이 부재하다는 지적이 나왔다.

한국여성단체연합은 5일 논평을 내고 “민주당은 이번 사건을 계기로 성인지적 관점의 부재를 분명히 인식하고 당내의 인식과 관행을 점검해야 한다”고 밝혔다.

단체는 “유세 현장은 유권자 시민과 후보자가 만나고 후보자는 자신의 정책과 비전을 전달하는 공적 공간”이라며 “공적 공간에서 미래세대이자 유권자 시민에게 오빠라고 불러보라고 한 발언은 성인지적 관점이 부재함을 여실히 드러내는 것”이라고 했다.

또한 “사회적 관계에서 오빠라는 호칭은 한국의 가부장적 사회에서 여성을 종속적 위치에 두는 남성 중심 권력 구조의 상징으로 비판받아 왔다”며 “비판이 확산하자 정 대표는 ‘아이가 논란의 중심에 서게 돼 상처받았을 아이와 부모님께 송구하다’고 사과했지만 이 사과 역시 문제 본질과 멀다”고 했다.

단체는 “논란과 비판의 중심에 선 것은 집권 여당의 당대표와 민주당”이라며 “정 대표는 정치인으로서 자신의 발언 문제를 직시하고 공적 공간에서 정치인의 발언이 갖는 사회적 책임을 보다 엄중히 인식해야 한다”고 했다.

앞서 정 대표는 지난 3일 부산 구포시장에서 북구갑 보궐선거에 출마하는 하 전 수석과 선거 운동을 하던 중 한 어린이를 만나 “몇 학년이냐”고 물은 뒤 “여기 정우 오빠. 오빠 해봐요”라고 말했다. 하 후보도 “오빠”라고 말했다. 발언이 논란되자 두 사람은 당일 밤 사과 입장을 밝혔다.