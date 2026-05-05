‘주차장 빈자리 확인부터 결제까지’···대구 ‘스마트’ 노상주차장 9곳 구축

대구시는 노상주차장 9곳에 비대면 스마트 주차환경을 구축했다고 5일 밝혔다.

대구시에 따르면, 이용 희망자는 스마트폰 애플리케이션(앱)을 통해 목적지 주변의 스마트 주차시스템을 갖춘 주차장의 빈자리를 실시간으로 확인할 수 있다.

결제 방식도 개선된다. 현금 위주 결제의 불편과 요금 정산의 불명확성을 해소하기 위해 정보무늬(QR)코드와 자동응답시스템(ARS) 등 다양한 비대면 결제 수단이 도입된다.

대구시는 지난해 12월 시범운영을 통해 시스템 효과를 입증했다고 밝혔다. 이에 북구 8곳과 달서구 1곳 등 9곳(336면)으로 서비스를 확대했다.

시는 차량번호인식(LPR) 기술 및 폐쇄회로(CC)TV를 활용해 불법 주차를 막고 주차 회전율을 높일 것으로 기대한다. 또한 24시간 무인 운영으로 심야 시간대에도 편리하게 이용할 수 있는 등 관리 효율성을 높일 것으로 예상한다.

시는 칠성권역 등 대구 전 지역으로 스마트 주차구역을 확대해 나갈 계획이다. 민간 주차 플랫폼과의 연계도 강화해 시민들이 기존에 사용하던 앱을 통해 대구시 주차장을 편리하게 이용할 수 있도록 시스템 수준을 높이기로 했다.

한편 대구시는 지난해부터 ‘노상주차장 스마트 전환사업’을 진행 중이다. 디지털 공간에 주차장 위치와 차량 정보를 수집할 가상 구역을 생성하는 것이 핵심으로, 기존 물리적 장비 설치에 따른 제약과 비용 문제를 해결하고, 소프트웨어 중심의 관리 체계를 구축하는 사업이다.

허준석 대구시 교통국장은 “주차장을 찾고 이용하는 전 과정이 마치 하이패스를 통과하듯 간편해질 것”이라면서 “시민들의 일상 속 작은 불편함까지 스마트하게 해결하는 주차 환경을 지속적으로 조성해 나가겠다”고 말했다.