정선군, 10만 원 이상 고향사랑기부자에게 ‘기부 혜택 증’ 발급···‘정선 와와 패스’ 시행

강원 정선군은 고향사랑기부제를 활성화하고, 기부자에 대한 예우를 강화하기 위해 기부 혜택 증인 ‘정선 와와 패스’를 발급한다고 5일 밝혔다.

‘정선 와와 패스’는 최근 1년간 정선군에 10만 원 이상 고향사랑기부를 한 기부자에게 자동으로 발급되며 고향사랑e음에서 확인할 수 있다.

이 패스를 소지한 기부자는 정선지역의 관광 및 공공시설에서 군민요금을 적용받을 수 있게 된다.

병방산 군립공원 스카이워크를 무료로 탑승할 수 있는 것을 비롯해 집와이어 50% 할인, 정선군 복지목욕탕 시설요금 할인, 아리랑 박물관 입장료 무료, 화암동굴 관람료 할인, 벅스랜드 이용료 할인, 카트 체험장 카트 이용료 할인 등의 혜택을 받을 수 있다.

이들 시성을 이용할 때 기부 혜택 증인 ‘정선 와와 패스’와 신분증을 함께 제시하면 된다.

‘정선 와와 패스’는 정선군 대표 캐릭터인 ‘와와군과 친구들’을 활용해 디자인한 것이 특징이다.

정선군은 ‘정선 와와 패스’를 고향사랑기부제를 대표하는 상징 콘텐츠로 육성할 방침이다.

이밖에 ‘정선 와와 패스’ 오픈기념으로 추가 증정 이벤트도 마련했다.

오는 6월 1일까지 고향사랑e음을 통해 정선군에 10만 원 이상 기부하고, 답례품으로 지역 화폐인 ‘와와 페이’를 선택한 기부자에게는 와와 페이 포인트를 10% 추가 증정할 예정이다.

김영환 정선군 기획관은 “‘정선 와와 패스’는 기부자에게 실질적인 혜택을 제공하는 마련한 제도”라며 “고향사랑기부제가 관광과 소비로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다”라고 말했다.