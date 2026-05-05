창간 80주년 경향신문

정선군, 10만 원 이상 고향사랑기부자에게 ‘기부 혜택 증’ 발급···‘정선 와와 패스’ 시행

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

강원 정선군은 고향사랑기부제를 활성화하고, 기부자에 대한 예우를 강화하기 위해 기부 혜택 증인 '정선 와와 패스'를 발급한다고 5일 밝혔다.

오는 6월 1일까지 고향사랑e음을 통해 정선군에 10만 원 이상 기부하고, 답례품으로 지역 화폐인 '와와 페이'를 선택한 기부자에게는 와와 페이 포인트를 10% 추가 증정할 예정이다.

김영환 정선군 기획관은 "'정선 와와 패스'는 기부자에게 실질적인 혜택을 제공하는 마련한 제도"라며 "고향사랑기부제가 관광과 소비로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다"라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

정선군, 10만 원 이상 고향사랑기부자에게 ‘기부 혜택 증’ 발급···‘정선 와와 패스’ 시행

입력 2026.05.05 10:38

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정선군청 전경. 정선군 제공

정선군청 전경. 정선군 제공

강원 정선군은 고향사랑기부제를 활성화하고, 기부자에 대한 예우를 강화하기 위해 기부 혜택 증인 ‘정선 와와 패스’를 발급한다고 5일 밝혔다.

‘정선 와와 패스’는 최근 1년간 정선군에 10만 원 이상 고향사랑기부를 한 기부자에게 자동으로 발급되며 고향사랑e음에서 확인할 수 있다.

이 패스를 소지한 기부자는 정선지역의 관광 및 공공시설에서 군민요금을 적용받을 수 있게 된다.

병방산 군립공원 스카이워크를 무료로 탑승할 수 있는 것을 비롯해 집와이어 50% 할인, 정선군 복지목욕탕 시설요금 할인, 아리랑 박물관 입장료 무료, 화암동굴 관람료 할인, 벅스랜드 이용료 할인, 카트 체험장 카트 이용료 할인 등의 혜택을 받을 수 있다.

이들 시성을 이용할 때 기부 혜택 증인 ‘정선 와와 패스’와 신분증을 함께 제시하면 된다.

‘정선 와와 패스’는 정선군 대표 캐릭터인 ‘와와군과 친구들’을 활용해 디자인한 것이 특징이다.

정선군은 ‘정선 와와 패스’를 고향사랑기부제를 대표하는 상징 콘텐츠로 육성할 방침이다.

이밖에 ‘정선 와와 패스’ 오픈기념으로 추가 증정 이벤트도 마련했다.

오는 6월 1일까지 고향사랑e음을 통해 정선군에 10만 원 이상 기부하고, 답례품으로 지역 화폐인 ‘와와 페이’를 선택한 기부자에게는 와와 페이 포인트를 10% 추가 증정할 예정이다.

김영환 정선군 기획관은 “‘정선 와와 패스’는 기부자에게 실질적인 혜택을 제공하는 마련한 제도”라며 “고향사랑기부제가 관광과 소비로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다”라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글