HMM “오늘 중 기관실 진입···두바이 인양 후 조사 통해 구체적 원인 파악”

피격 때문인지는 불분명 인양에도 며칠 걸릴 듯

호르무즈 해협 인근에 정박 중 폭발로 화재가 발생한 HMM 선박 ‘나무’호가 화재 진화 작업을 마치고 인근의 아랍에미리트연합(UAE) 두바이항으로 이동할 예정인 것으로 확인됐다. 인명 피해는 발생하지 않았다. HMM 측은 두바이항 이동 후 구체적인 화재 원인을 조사한다는 방침이다.

5일 HMM과 해운업계 관계자들의 말을 종합하면, HMM은 이날 오전(현지시간) 화재가 발생한 나무호 기관실에 진입해 피해 상황을 확인할 예정이다. 다만 화재가 외부 공격 때문에 발생했는지는 불분명하다고 밝혔다. HMM은 인근에 있는 두바이항으로 나무호를 인양한 뒤 구체적인 화재 원인 등을 조사할 계획이라고 밝혔다.

HMM 관계자는 이날 기자와 통화하면서 “기관실에 진입하면 대략 확인이 가능할 수는 있지만 구체적인 사고 원인은 두바이로 인양한 뒤 조사를 진행해야 알 수 있다”며 “인양부터 조사까지 며칠 더 소요될 것”이라고 말했다.

앞서 UAE 인근 호르무즈 해협에 정박 중이던 HMM의 중소형 벌크 화물선 나무호에서 지난 4일 오후 3시30분쯤(현지시간) 폭발음이 들렸고 화재가 발생했다. 화재가 발생한 곳은 선박 하단부에 있는 기관실 좌현 쪽이었다.

HMM 측에 따르면 당시 선원들은 이산화탄소 방출 등 진화 작업을 했고, 4시간 뒤 화재 진압을 마무리했다. 이번 화재로 인명 피해는 발생하지 않았다. 이 선박의 승선원은 한국인 6명을 포함해 24명이다. 선박이 가라앉을 정도로 피해를 본 것은 아닌 것으로 확인됐다.

도널드 트럼프 대통령은 나무호가 이란의 공격을 받은 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 SNS 트루스소셜에서 “이란은 ‘해방 프로젝트’ 작전과 관련한 선박 이동 문제와 관련해 한국의 화물선 등 무관한 국가들을 향해 몇 차례 발포했다”며 “한국도 이 작전에 합류할 때가 된 것 같다”고 밝혔다.

앞서 미군은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 발이 묶인 각국 선박을 빼내기 위한 ‘해방 프로젝트’에 착수했다. 트럼프 대통령은 미군이 이 과정에서 이란의 소형선박 7척을 격침했다고 밝혔다. 그러면서 “한국 선박을 제외하고는 현시점에서 해협을 (선박들이) 통과하는 과정에서 어떤 피해도 발생하지 않았다”고 덧붙였다.