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경북, 올해 ‘농어민수당’ 15일까지 추가 접수···연간 60만원 혜택

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본문 요약

경북도는 올해 농어민수당 추가 접수를 진행한다고 5일 밝혔다.

도는 지원 요건을 충족하고도 앞선 모집기간에 수당을 신청하지 못한 농어가 경영주를 대상으로 오는 6~15일 접수를 받는다.

대상자는 개별법에서 정한 농업·임업·어업인 자격으로 2024년 12월31일까지 농어업 경영체 등록을 완료한 경영주다.

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경북, 올해 ‘농어민수당’ 15일까지 추가 접수···연간 60만원 혜택

입력 2026.05.05 10:49

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경북도 농어민수당 추가신청 홍보 전단. 경북도 제공

경북도 농어민수당 추가신청 홍보 전단. 경북도 제공

경북도는 올해 농어민수당 추가 접수를 진행한다고 5일 밝혔다.

도는 지원 요건을 충족하고도 앞선 모집기간(2월~3월13일)에 수당을 신청하지 못한 농어가 경영주를 대상으로 오는 6~15일 접수를 받는다.

대상자는 개별법에서 정한 농업·임업·어업인 자격으로 2024년 12월31일까지 농어업 경영체 등록을 완료한 경영주다. 또한 같은 날 기준 경북지역에 주민등록을 두고 1년 이상 살며 실제 농어업에 종사해야 한다.

다만 농어업 외 종합소득 금액이 3700만원 이상이거나, 최근 5년 내 직불금 등 보조금을 부정 수급해 적발된 사람 또는 농지법·산지관리법·가축전염병 예방법·수산업법을 위반해 처분을 받은 사람은 지급대상에서 제외된다.

공무원·공공기관 임직원 및 농어민수당 지급대상 경영주의 배우자이거나 실제 거주를 같이 하며 세대를 분리한 경우에도 대상자 명단에서 포함될 수 없다.

희망자는 경북도 공공 마이데이터 플랫폼인 ‘모이소’ 애플리케이션(앱)을 통해 신청하거나, 주소지 읍·면·동 행정복지센터를 찾아 신청하면 된다. 자격 심사 및 심의 절차를 거쳐 선정된 농가 1곳당 연간 60만원의 혜택(지역사랑상품권 또는 선불카드)을 받을 수 있다.

김병기 경북도 농업대전환과장은 “농어민수당이 농업 경쟁력과 농어민의 자긍심을 높이는데 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

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