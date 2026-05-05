경북, 올해 ‘농어민수당’ 15일까지 추가 접수···연간 60만원 혜택

경북도는 올해 농어민수당 추가 접수를 진행한다고 5일 밝혔다.

도는 지원 요건을 충족하고도 앞선 모집기간(2월~3월13일)에 수당을 신청하지 못한 농어가 경영주를 대상으로 오는 6~15일 접수를 받는다.

대상자는 개별법에서 정한 농업·임업·어업인 자격으로 2024년 12월31일까지 농어업 경영체 등록을 완료한 경영주다. 또한 같은 날 기준 경북지역에 주민등록을 두고 1년 이상 살며 실제 농어업에 종사해야 한다.

다만 농어업 외 종합소득 금액이 3700만원 이상이거나, 최근 5년 내 직불금 등 보조금을 부정 수급해 적발된 사람 또는 농지법·산지관리법·가축전염병 예방법·수산업법을 위반해 처분을 받은 사람은 지급대상에서 제외된다.

공무원·공공기관 임직원 및 농어민수당 지급대상 경영주의 배우자이거나 실제 거주를 같이 하며 세대를 분리한 경우에도 대상자 명단에서 포함될 수 없다.

희망자는 경북도 공공 마이데이터 플랫폼인 ‘모이소’ 애플리케이션(앱)을 통해 신청하거나, 주소지 읍·면·동 행정복지센터를 찾아 신청하면 된다. 자격 심사 및 심의 절차를 거쳐 선정된 농가 1곳당 연간 60만원의 혜택(지역사랑상품권 또는 선불카드)을 받을 수 있다.

김병기 경북도 농업대전환과장은 “농어민수당이 농업 경쟁력과 농어민의 자긍심을 높이는데 도움이 되기를 바란다”고 말했다.