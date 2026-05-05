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춘천시 ‘시민고충처리위원회 위원’ 공개 모집···전국 상위 수준 처우 제공

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본문 요약

강원 춘천시는 오는 22일까지 '시민고충처리위원회' 위원을 공개 모집한다고 5일 밝혔다.

춘천시는 오는 10월부터 시민고충처리위원회를 본격적으로 운영할 예정이다.

춘천시 관계자는 "최근 3년간 고충 민원이 50% 이상 급증하는 등 행정 서비스에 대한 권리 구제 수요가 어느 때보다 높은 상황"이라며 "행정소송 대신 시민고충처리위원회의 독립적 구제를 통해 시민의 시간적·경제적 부담을 줄여나가겠다"라고 말했다.

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춘천시 ‘시민고충처리위원회 위원’ 공개 모집···전국 상위 수준 처우 제공

입력 2026.05.05 10:59

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

5월 13일~22일 방문·이메일 접수

춘천시청 전경. 춘천시 제공

춘천시청 전경. 춘천시 제공

강원 춘천시는 오는 22일까지 ‘시민고충처리위원회’ 위원을 공개 모집한다고 5일 밝혔다.

시민고충처리위원회는 춘천시와 소속 행정기관의 위법·부당한 행정행위로 발생한 민원을 제3자의 입장에서 조사·판단하고, 시정 권고 와 제도개선 등을 통해 시민의 권익을 구제하는 역할을 하는 기구다.

위원회는 상임 2명과 비상임 5명 등 모두 7명으로 구성된다.

시민고충처리위원회 위원의 임기는 4년 단임제다.

춘천시는 상임위원들에게 전국 상위 수준의 처우를 제공할 방침이다.

지원 자격은 대학 등 연구기관의 부교수 이상, 판사·검사·변호사, 4급 이상 공무원, 건축사·세무사·변리사 등 관련 분야의 경력자, 시민사회단체 추천자 등이다.

신청서를 작성해 오는 13일부터 22일까지 춘천시 감사담당관실에 직접 방문하거나 이메일(lhs01051@korea.kr)로 제출하면 된다.

자세한 사항은 춘천시 인터넷 홈페이지 공고문을 참고하면 된다.

춘천시는 오는 10월부터 시민고충처리위원회를 본격적으로 운영할 예정이다.

춘천시 관계자는 “최근 3년간 고충 민원이 50% 이상 급증하는 등 행정 서비스에 대한 권리 구제 수요가 어느 때보다 높은 상황”이라며 “행정소송 대신 시민고충처리위원회의 독립적 구제를 통해 시민의 시간적·경제적 부담을 줄여나가겠다”라고 말했다.

이 관계자는 이어 “공정성과 전문성을 갖춘 인사를 선발해 시민이 신뢰할 수 있는 고충 처리 시스템을 구축하도록 하겠다”라고 밝혔다.

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