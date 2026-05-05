춘천시 ‘시민고충처리위원회 위원’ 공개 모집···전국 상위 수준 처우 제공

5월 13일~22일 방문·이메일 접수

강원 춘천시는 오는 22일까지 ‘시민고충처리위원회’ 위원을 공개 모집한다고 5일 밝혔다.

시민고충처리위원회는 춘천시와 소속 행정기관의 위법·부당한 행정행위로 발생한 민원을 제3자의 입장에서 조사·판단하고, 시정 권고 와 제도개선 등을 통해 시민의 권익을 구제하는 역할을 하는 기구다.

위원회는 상임 2명과 비상임 5명 등 모두 7명으로 구성된다.

시민고충처리위원회 위원의 임기는 4년 단임제다.

춘천시는 상임위원들에게 전국 상위 수준의 처우를 제공할 방침이다.

지원 자격은 대학 등 연구기관의 부교수 이상, 판사·검사·변호사, 4급 이상 공무원, 건축사·세무사·변리사 등 관련 분야의 경력자, 시민사회단체 추천자 등이다.

신청서를 작성해 오는 13일부터 22일까지 춘천시 감사담당관실에 직접 방문하거나 이메일(lhs01051@korea.kr)로 제출하면 된다.

자세한 사항은 춘천시 인터넷 홈페이지 공고문을 참고하면 된다.

춘천시는 오는 10월부터 시민고충처리위원회를 본격적으로 운영할 예정이다.

춘천시 관계자는 “최근 3년간 고충 민원이 50% 이상 급증하는 등 행정 서비스에 대한 권리 구제 수요가 어느 때보다 높은 상황”이라며 “행정소송 대신 시민고충처리위원회의 독립적 구제를 통해 시민의 시간적·경제적 부담을 줄여나가겠다”라고 말했다.

이 관계자는 이어 “공정성과 전문성을 갖춘 인사를 선발해 시민이 신뢰할 수 있는 고충 처리 시스템을 구축하도록 하겠다”라고 밝혔다.