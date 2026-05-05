여당 “내용적 측면에서도 숙의”…‘공소취소 특검법’ 부정 여론에 한발 물러서

여당이 이재명 대통령 관련 사건 공소취소의 길을 연 ‘윤석열 정권 조작 기소 특검법’에 대해 시기·절차를 비롯해 내용적 측면에서도 숙의하겠다고 5일 밝혔다. 한 달도 채 남지 않은 6·3 지방선거에 부정적 영향이 커지자 한발 물러선 것으로 풀이된다.

김현정 더불어민주당 원내대변인은 이날 KBS 라디오 <전격시사> 인터뷰에서 특검법 처리 시기에 대해 “시기나 절차, 그리고 좀 더 나아가면 내용적 측면에서도 숙의하는 과정을 거치기로 했기 때문에 언제 딱 날짜가 정해진 게 아니다”라며 “그런 (논의) 과정을 통해 자연스럽게 정해질 것으로 생각한다”고 말했다.

김 원내대변인은 “당 입장에서는 조작 수사와 조작 기소 의혹을 밝히는 일이 반드시 필요하다”며 “현재 법안이 발의된 상태 아니냐. 당연히 논의하는 절차가 있을 것”이라고 말했다. 김 원내대변인은 “대통령님 말씀처럼 앞으로 당에서 소위나 상임위, 그리고 의원총회 등 과정을 통해 숙의하는 과정을 거쳐 결정할 것”이라고 말했다.

김 원내대변인은 국민의힘 광역단체장 후보들이 조작 기소 특검법 규탄 기자회견을 하는 것과 관련해 “국면 전환용 정치 공세”라며 “이번 지방선거는 내란 심판의 선거 구도를 갖고 있는데 그 구도를 바꾸고 최근에 많이 비판받고 있는 윤 어게인(윤석열 어게인) 공천 논란을 덮기 위한 것이 아닌가”라고 말했다.

지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재·보궐 선거에 출마하는 당내 중량급 인사들도 법안 내용에 대해서는 말을 아끼면서도 선거 전 법안 처리에 대해서는 신중해야 한다는 입장을 밝혔다.

인천 연수갑 후보인 송영길 전 민주당 대표는 특검법 처리 시점이 ‘(청와대가) 숙의 과정을 위해 판단해 달라는 것은 지방선거 후에 천천히 가라는 것이냐’는 질문에 “맞다. 그렇게 보인다”며 “지방선거를 가지고 이걸 쟁점화할 필요가 있을까 생각한다”고 말했다. 그는 “선거는 차분하게 안 되는 것”이라며 “차분하게 입법을 논의할 수 있는 상황이 아닌 것”이라고 말했다.

다만 사실상 공소 취소 권한을 부여한 특검법 내용에 대해서는 “국회로 들어가서 파악을 해보겠다”며 “국회 밖에 있으니까 내부 법안 논의 과정을 정확하게 알 수가 없다”고 말했다.

경기 하남갑 후보인 이광재 전 강원지사는 “진상규명은 분명하게 하지만 진상규명 이후 이걸 어떻게 처리할까의 문제는 국민과 더불어 판단하는 것이 맞겠다”며 “선거를 치르는 과정에 너무 무리한, 국민의 뜻과 함께 가야 하는 것이 선거 시기이기 때문에 그건 당에서 합리적 판단이 필요하다고 본다”고 말했다.

그는 전날 청와대가 여당에 특검법에 대한 숙의 요청을 하면서도 ‘시기와 절차’만 언급하고 ‘내용’에 대해서는 언급하지 않았다는 진행자의 지적에 “결국은 진상 규명을 해서 국민 납득 수준이 어디까지 가느냐가 결국은 가장 관건인 문제가 아닌가 싶다”고 말했다.