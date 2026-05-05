호르무즈 한국 선박 피격 가능성 거론에…정부 “예인 후 정확한 원인 파악” 신중

호르무즈 해협 내 한국 선박에서 발생한 폭발·화재 사고가 인명 피해 없이 진압된 가운데, 정부는 선박을 인근 항구로 옮긴 뒤 정확한 사고 원인을 조사할 예정이라고 밝혔다. 사고 원인으로 기뢰나 드론에 의한 피격 가능성도 거론되는 가운데, 정부는 신중을 기하며 정확한 원인 규명에 집중하는 모습이다.

외교부는 5일 언론 공지를 통해 폭발·화재 사고가 발생한 선박에 탑승 중이던 한국 국적 선원 6명을 포함한 선원 24명 모두 피해가 없는 것으로 확인됐다고 밝혔다. 외교부는 “선박의 화재도 진압 완료되어 추가 피해는 없는 것으로 파악된다”고 했다.

다만 선박이 정상적으로 운항할 수 있는지는 불확실한 것으로 전해졌다. 정부는 선박을 인근 항구로 예인한 뒤 피해 상태 등을 확인하고 수리할 예정이다. 현재 예인선을 수배 중인 상태로 구체적인 예인 일정은 정해지지 않았다.

앞서 전날 한국시간 오후 8시 40분쯤 호르무즈 해협 안쪽 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에 정박 중이던 한국 해운사 HMM이 운용하는 파나마 국적의 화물선 ‘나무호’에서 폭발과 함께 화재가 발생했다.

해운업계 등 취재를 종합하면 기뢰 또는 드론에 의한 피격 가능성도 거론된다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 4일(현지시간) 트루스소셜에서 “이란은 ‘해방 프로젝트’ 작전과 관련한 선박 이동 문제와 관련해 한국의 화물선 등 무관한 국가들을 향해 몇 차례 발포했다”며 “한국도 이 작전에 합류할 때가 된 것 같다”고 밝혔다.

정부는 사고 원인을 단정하지 않고 정확한 진상 파악에 집중하고 있다. 외교부 관계자는 “정확한 사고원인은 선박 예인 후 피해 상태를 확인하는 과정에서 파악 가능할 것으로 보인다”고 밝혔다. 정부는 피격 여부를 판단할 근거가 아직 부족하다고 보고 있는 것으로 전해졌다.

현재 호르무즈 해협 안쪽 UAE 앞바다에 머무르던 한국 선박들은 미국이 해방 프로젝트 실행에 나선 이후 카타르 쪽으로 운항 중이다. 걸프 해역(페르시아만)에서 좀 더 안쪽으로 이동하는 것이다. 한국 선박들의 안전을 확보하기 위한 정부 방침에 따른 것으로 전해졌다.

외교부는 이날 0시 김진아 외교부 2차관 주재로 중동 지역 7개 공관 및 해양수산부 참석 하에 재외국민보호대책본부 회의를 개최했다. 외교부는 “현지 정세를 예의주시하는 가운데 본부-공관 간 긴밀한 소통 체계를 유지하면서 우리 국민의 안전을 확보하기 위해 필요한 모든 조치를 강구해 나갈 예정”이라고 밝혔다.