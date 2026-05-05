기후부, ‘공영동물원 협의체’ 출범···‘늑구 탈출’ 재발 막을까

정부가 동물원의 안전 관리와 동물 복지 수준을 개선하기 위해 ‘전국 공영동물원 협의체’를 가동한다. 최근 발생한 대전오월드 늑대 탈출 사건으로 확인된 관리 허점을 보완하고, 강화된 ‘동물원 허가제’를 공영동물원부터 조기 안착시키겠다는 취지다.

기후에너지환경부는 오는 6일 서울 중구 한국공공기관연구원에서 동물원 시설과 인력 운영 전반을 점검하고 공영동물원의 역할을 논의하기 위한 협의체 출범 회의를 개최한다고 5일 밝혔다. 이번 협의체는 최근 늑대 ‘늑구’가 대전오월드를 탈출한 사건 계기로 동물원 시설·인력 운영 전반에 대한 보완이 필요하다는 사회적 요구가 잇따르자 마련됐다.

첫 회의에서는 동물원 허가제 본격 적용을 앞두고 공영동물원 준비 상황을 점검하고 필요한 지원을 논의할 예정이다.

지난달 22일 기후부는 일정한 사육시설과 인력 기준을 충족해야만 동물원을 운영할 수 있도록 한 ‘동물원 허가제’로의 전환을 앞당기겠다고 발표했다.

‘동물원 및 수족관의 관리에 관한 법률’은 2023년 시행됐지만 신규 동물원과 달리 기존 동물원에는 허가제 전환까지 5년의 유예기간이 부여됐다. 기후부는 2028년 12월이었던 기존 시한보다 1년 이른 2027년 12월까지 전체 동물원의 90% 이상을 허가제로 전환하겠다는 계획을 세웠다. 기존에는 등록만으로 동물원과 수족관을 설립할 수 있어 일부 시설을 중심으로 동물 학대 및 부실 관리 문제가 지속적으로 제기돼 왔다.

허가제가 적용되면 동물원 운영 문턱이 크게 높아진다. 동물 종 수에 따라 사육사는 최대 6명까지 두어야 하며, 위험 동물을 보유한 경우 수의사를 최소 2명 이상 확보해야 한다.

현재까지 전국 121개 동물원 중 허가를 받은 곳은 단 10곳에 그친다. 늑구 탈출 사건이 발생한 대전오월드 역시 아직 허가를 받지 않은 상태다.

이채은 기후부 자연보전국장은 “공영동물원이 허가요건을 내실 있게 갖춰 안전관리와 복지 수준을 높이는 데 정책 역량을 집중하겠다”며 “현장의 애로사항을 적극 수렴해 허가제가 무사히 뿌리 내릴 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다.