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본문 요약

광주에서 추진된 친환경 정책이 주민들에게 현금을 되돌려 주거나 숲 조성으로 결실을 보고 있다.

지난해에도 캔 136만8140개와 페트병 928만5842가 수거됐다.

회수되는 캔과 페트병이 늘면서 주민들에게 지급된 보상금도 연간 1억원에 육박하고 있다.

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주민들에 1억원 돌려주고 숲도 만들었다···광주 ‘친환경 실천’의 선물

입력 2026.05.05 13:26

  • 강현석 기자

  • 기사를 재생 중이에요

남구 캔·페트병 연 1000만개 무인기기 수거

주민 2만명에 보상금으로만 총 1억원 지급

1800명 탄소포인트 기부로 660㎡ 숲 조성

광주 남구가 설치해 운영하는 재활용품 무인회수기를 이용하는 주민. 지난해 무인회수기를 통해 1000만개 넘는 캔과 페트병병이 수거됐고 주민 보상금으로 9968만원이 지급됐다. 광주 남구 제공.

광주 남구가 설치해 운영하는 재활용품 무인회수기를 이용하는 주민. 지난해 무인회수기를 통해 1000만개 넘는 캔과 페트병병이 수거됐고 주민 보상금으로 9968만원이 지급됐다. 광주 남구 제공.

광주에서 추진된 친환경 정책이 주민들에게 현금을 되돌려 주거나 숲 조성으로 결실을 보고 있다. 시민들의 적극적 참여가 환경도 살리고 혜택으로 돌아오는 선순환 구조가 만들어지고 있다는 평가다.

광주 남구는 5일 “지난해 관내 무인회수기(순환자원 회수로봇)를 통해 수거된 캔과 페트병이 2년 연속 1000만개를 넘어섰다”고 밝혔다. 남구는 2020년부터 무인회수기를 설치해 운영하고 있다.

현재 주민 이용이 많은 공공시설 10곳에 19대의 회수기가 설치돼 운영되고 있다. 회수기를 통해 수거되는 캔과 페트병은 크게 증가하고 있다. 2023년에는 캔 131만9027개와 페트병 725만5214개가 수거됐다.

2024년부터는 연간 수거량이 1000만개를 넘어섰다. 수거량은 캔 148만1155개, 페트병 942만1206개로 1090만2361개로 집계됐다. 지난해에도 캔 136만8140개와 페트병 928만5842가 수거됐다.

회수되는 캔과 페트병이 늘면서 주민들에게 지급된 보상금도 연간 1억원에 육박하고 있다. 남구는 회수기 이용 주민들에게 1개당 10포인트를 적립해준다. 2000포인트부터 현금으로 보상받는다.

2023년 1만3569명이 7431만을 보상금으로 받았고 2024년에는 2만490명이 9696만원을 받았다. 지난해에도 2만1535명에게 9968만원이 보상금으로 지급됐다. 캔과 페트병으로 1인당 4600원 정도를 받은 셈이다.

광주사회복지공동모금회는 시민들이 기부한 탄소중립포인트로 광주 북구 호수생태원에 숲을 조성하고 6일 기념식을 연다.

광주사회복지공동모금회는 시민들이 기부한 탄소중립포인트로 광주 북구 호수생태원에 숲을 조성하고 6일 기념식을 연다.

최근 북구 충효동 광주호호수생태원 660㎡ 에 조성된 숲은 온실가스를 줄인 시민들의 실천에서 비롯됐다. 광주사회복지공동모금회는 ‘탄소중립도시 실현을 위한 시민참여 탄소저감숲’을 조성하고 6일 기념행사를 연다.

탄소저감숲 조성에 투입된 예산(4800만원)의 대부분은 시민들이 기부한 탄소중립포인트로 마련됐다.포인트는 광주시가 시민들의 자발적인 에너지 절감을 유도하기 위해 도입했다.

전기·가스·수도 사용량을 줄이면 지급되며 현금·카드로 환급받거나 광주시에 기부할 수 있다. 2021년부터 지난해까지 1826명의 시민들이 3510만9000원의 포인트를 기부했는데 이 기부금이 숲이 되어 돌아온 것이다.

이상배 광주시 기후환경국장은 “시민참여를 기반으로 한 광주시 탄소중립 정책이 실제 성과로 이어진 사례”라면서 “환경 의식을 높이는 선순환 효과를 낼 것으로 기대한다”고 밝혔다.

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