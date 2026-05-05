10명 중 4명 ‘몰라서 못 받는’ 도민안전보험···충남도, 1분기 4억여원 지급·홍보 강화

충남도민이면 누구나 대중교통을 이용하다 다치거나 예상치 못한 재난으로 후유장해 등을 입은 경우에 도민안전보험으로 보상을 받을 수 있다. 하지만 도민 10명 중 4명 정도는 제도 자체를 모르거나 신청 방법을 몰라 사고를 당하고도 도민안전보험을 이용하지 못하고 있는 것으로 나타났다.

충남도는 온라인을 통해 도민안전보험 인지도 조사를 진행한 결과 응답자의 62.9%가 도민안전보험 제도를 ‘알고 있다’고 답했다고 5일 밝혔다. 지난 3월 26일부터 4월 15일까지 ‘충남서로이(e)음’을 통해 진행된 이번 조사에는 도민 1758명이 참여했다.

도민안전보험은 충남도가 재난이나 사고로 피해를 입은 도민들을 지원하기 위해 2020년부터 시행하고 있는 제도다. 별도 가입 절차 없이 도내 주민등록이 돼 있는 도민은 모두 자동 가입되고, 보험료는 지방자치단체에서 전액 부담한다. 올해 1분기에는 도내에서 접수된 693건의 보상 신청 건에 대해 4억2900만원의 보험금이 지급됐다.

그러나 여전히 제도나 신청 방법을 몰라 도민안전보험을 이용하지 못하는 사례도 많은 것으로 나타났다. 조사 결과 본인이나 가족, 지인이 사고를 경험한 적이 있다고 답한 응답자 중 44.1%는 ‘도민안전보험을 청구하지 않았다’고 답했다. 보험 미청구 이유로는 ‘사고 당시 제도를 몰라서’라는 응답이 29.2%로 가장 많았고, ‘어디에 신청해야 하는지 몰라서’라는 응답과 ‘신청 절차나 구비 서류가 복잡해 보여서’라는 응답이 각각 27.4%와 22.0%를 차지했다.

도는 이같은 조사 결과에 따라 제도 홍보와 안내를 강화해 도민안전보험의 실질적 활용도를 높여나가기로 했다. 실제 보험금 지급 사례를 중심으로 홍보 콘텐츠를 제작하고, 행정복지센터에서 맞춤형으로 보험 청구 정보를 안내해 나갈 예정이다.

신일호 도 안전기획관은 “도민안전보험은 예상치 못한 사고로부터 도민을 보호하는 중요한 사회안전망으로, 개인 보험과 중복 보장도 가능하다”며 “도민들의 보험금 수혜를 통해 실질적인 안전망으로 기능하도록 홍보와 안내를 강화해 나가겠다”고 말했다.