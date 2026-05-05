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정청래, 조작 기소 특검법에 “의원총회·당원 뜻 물어 판단…원칙은 변함없어”

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본문 요약

정청래 더불어민주당 대표가 5일 윤석열정권 조작 기소 특검법 처리 시점에 대해 "청와대에서 입장을 밝힌 만큼 당에서는 의원총회를 통해서, 그리고 당원들의 뜻도 물어 어떻게 하는 것이 좋을지 그때 판단해 보도록 하겠다"며 "당 대표로서는 지금까지 원칙적인 입장을 가지고 있고 그 원칙에는 변함이 없다"고 말했다.

정 대표는 "윤석열 검찰 독재 정권 때 정적 죽이기, 야당 탄압, 이재명 죽이기에 혈안이 되어 있었던 정치 검찰에 의해 허위 조작으로 기소돼서 처벌하려 했다면 그것 자체가 범죄"라며 "조작 기소, 허위 조작이 입증된다면 고통받았던 그 당시에 피의자, 피고인은 당연히 구제받아야 한다"고 말했다.

정 대표는 "대장동 사건이나 위례 신도시 그리고 대북 송금 사건, 서해 공무원 피격 사건이나 통계 조작 사건에서 명백하게 조작 기소로 저희는 드러났다고 우리는 판단한다"며 "그런데 저희 판단은 판단이고 특검의 엄정한 수사를 통해 진짜 범죄로 드러난다면 그 범죄에 가담했던 검찰, 수사관들은 처벌받아야 하고 그 피해자들은 당연히 구제를 받아야 한다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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정청래, 조작 기소 특검법에 “의원총회·당원 뜻 물어 판단…원칙은 변함없어”

입력 2026.05.05 13:49

수정 2026.05.05 14:06

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  • 김한솔 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정청래 더불어민주당 대표가 5일 오전 구석기 축제가 열리고 있는 경기도 연천군 선사유적지에서 교통정리 현장 체험을 하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 5일 오전 구석기 축제가 열리고 있는 경기도 연천군 선사유적지에서 교통정리 현장 체험을 하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 5일 윤석열정권 조작 기소 특검법 처리 시점에 대해 “청와대에서 입장을 밝힌 만큼 당에서는 의원총회를 통해서, 그리고 당원들의 뜻도 물어 어떻게 하는 것이 좋을지 그때 판단해 보도록 하겠다”며 “당 대표로서는 지금까지 원칙적인 입장을 가지고 있고 그 원칙에는 변함이 없다”고 말했다.

정 대표는 이날 경기 동두천시 동두천큰시장에서 기자들과 만나 “(특검법 처리를) 언제 하느냐 하는 문제는 어제 청와대 브리핑도 있었기 때문에 당·청이 조율을 해야 한다고 생각한다”며 이같이 말했다.

정 대표는 “헌법 11조에 나와 있는 것처럼 모든 국민은 법 앞에 평등하다”며 “어느 누구라도 법의 보호를 받아야 하고 어느 누구라도 죄를 지었으면 똑같이 처벌받아야 한다”고 말했다. 그는 “억울하게 조작 기소로 고통을 받은 국민이 있다면 그것이 일반 국민이든 시장이든 구청장이든 국회의원이든 대통령이든 누구나 평등하게 구제를 받아야 한다는 헌법 정신”이라고 강조했다.

정 대표는 “윤석열 검찰 독재 정권 때 정적 죽이기, 야당 탄압, 이재명 죽이기에 혈안이 되어 있었던 정치 검찰에 의해 허위 조작으로 기소돼서 처벌하려 했다면 그것 자체가 범죄”라며 “조작 기소, 허위 조작이 입증된다면 고통받았던 그 당시에 피의자, 피고인은 당연히 구제받아야 한다”고 말했다.

정 대표는 “대장동 사건이나 위례 신도시 그리고 대북 송금 사건, 서해 공무원 피격 사건이나 통계 조작 사건에서 명백하게 조작 기소로 저희는 드러났다고 우리는 판단한다”며 “그런데 저희 판단은 판단이고 특검의 엄정한 수사를 통해 진짜 범죄로 드러난다면 그 범죄에 가담했던 검찰, 수사관들은 처벌받아야 하고 그 피해자들은 당연히 구제를 받아야 한다”고 말했다. 정 대표는 “이것이 대한민국 헌법 정신의 구현이고 사법 정의의 정상화”라고 덧붙였다.

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