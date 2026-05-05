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본문 요약

부산 북갑 국회의원 보궐선거 더불어민주당 후보인 하정우 전 청와대 인공지능 미래기획수석이 유세 중 '손 털기 논란' 이후 당사자를 직접 만나 사과했다고 밝혔다.

하 전 수석은 정청래 더불어민주당 대표와 함께 구포시장 유세에서 만난 초등학교 여학생에 대해서도 "아이와 부모님께 정말 죄송하다는 말씀을 드렸고, 메시지도 나갔고, 실제로도 그렇게 느끼고 있다"며 "결국 중요한 건 제가 좀 더 신경을 많이 쓰고, 더 겸손한 자세로, 더 낮은 자세로 집중하면서 풀어나가야 하지 않을까 생각한다"고 말했다.

하 전 수석 측은 초등학생의 경우 직접 만나 사과를 하진 못했다고 설명했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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하정우 ‘손 털기 논란’에 “당사자 만나 직접 사과”

입력 2026.05.05 14:55

수정 2026.05.05 14:56

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  • 김송이 기자

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지난 3일 오후 부산 북구 구포시장에서 정청래 더불어민주당 대표와 북갑 국회의원 보궐선거 후보인 하정우 전 청와대 AI 미래기획수석이 상인들과 인사하고 있다. 연합뉴스 사진 크게보기

지난 3일 오후 부산 북구 구포시장에서 정청래 더불어민주당 대표와 북갑 국회의원 보궐선거 후보인 하정우 전 청와대 AI 미래기획수석이 상인들과 인사하고 있다. 연합뉴스

부산 북갑 국회의원 보궐선거 더불어민주당 후보인 하정우 전 청와대 인공지능(AI) 미래기획수석이 유세 중 ‘손 털기 논란’ 이후 당사자를 직접 만나 사과했다고 밝혔다.

하 전 수석은 지난 4일 노컷뉴스와 인터뷰에서 “손을 턴 것도 의도는 아니었지만 당사자분(상인분)께서 오해하실 수 있는 부분이 있어 직접 찾아가 뵙고 인사드렸다”며 “‘괜찮다, 열심히 해라’라고 말씀하시며 격려까지 해주셨다”고 말했다. 그는 “아무래도 정치가 처음이다 보니 부족한 부분들이 틀림없이 있는 것 같다”고 말했다.

하 전 수석은 정청래 더불어민주당 대표와 함께 구포시장 유세에서 만난 초등학교 여학생에 대해서도 “아이와 부모님께 정말 죄송하다는 말씀을 드렸고, 메시지도 나갔고, 실제로도 그렇게 느끼고 있다”며 “결국 중요한 건 제가 좀 더 신경을 많이 쓰고, 더 겸손한 자세로, 더 낮은 자세로 집중하면서 풀어나가야 하지 않을까 생각한다”고 말했다. 하 전 수석 측은 초등학생의 경우 직접 만나 사과를 하진 못했다고 설명했다.

앞서 하 전 수석은 지난달 29일 구포시장 상인들과 악수한 뒤 양손을 비비고 터는 듯한 모습이 영상에 찍혀 ‘손을 털었다’는 논란에 휩싸였다. 하 전 수석은 수백명 넘는 사람과 악수를 처음 해봐 손이 저려 한 행동이었다고 해명했다. 지난 3일에는 구포시장에서 선거 운동 중 한 어린이에게 “오빠”라고 말하고 같은 날 사과 메시지를 발표했다.

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