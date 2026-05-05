현대백화점 목동점 리빙관 500평 최대 규모로 리뉴얼 오픈

현대백화점 목동점이 리빙관을 2002년 개점 후 최대 규모로 재단장해 문을 연다.

5일 현대백화점에 따르면 프리미엄 리빙 수요가 높은 목동 상권의 특성에 맞춰 리빙관을 지하 1층 약 1653㎡(500평) 규모의 큐레이션 공간으로 바꿨다.

특히 차별화된 수면 전문 케어 공간인 ‘슬립 피팅룸’을 마련해 시몬스와 템퍼 등 브랜드 매트리스를 직접 체험할 수 있도록 했다. 또 수면 전문 유튜버와 향기 큐레이션 업체와 협업을 통해 오감을 아우르는 최적의 숙면 환경을 경험할 수 있도록 공간을 꾸몄다.

상품은 대폭 강화했다. 북유럽 감성 리빙 브랜드 수요에 맞춰 ‘프리츠한센’, ‘스테이H’, ‘앤트레디션’, ‘BD’, ‘라도프’ 등 유명 브랜드를 입점시켰다. 이와 함께 국내 씽크볼 전문 제조업체 ‘백조씽크’, 생활가구 브랜드 ‘세레스홈’, 맞춤 의자 전문 브랜드 ‘사이즈오브’ 등 30~40대에게 인기있는 브랜드를 팝업 형태로 지속 선보일 계획이다.

리뉴얼 오픈을 기념해 다양한 행사도 준비했다. 주요 인기 가구 브랜드 제품을 최대 20% 할인 판매하고 구매 금액대별로 최대 15% 사은 혜택도 제공하는 것이 대표적이다. 지하 1층 대행사장에서는 ‘에이스’, ‘템퍼’ 등 인기 리빙 브랜드가 참여하는 특별 할인 행사도 연다.

현대백화점 관계자는 “단순한 공간 개선을 넘어 고객의 라이프스타일에 초점을 맞춰 리빙관을 리뉴얼했다”며 “서울 서부 상권을 대표하는 리빙관으로 자리매김하기 위해 앞으로도 차별화된 콘텐츠와 경험을 제공할 계획”이라고 말했다.