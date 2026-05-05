소송 중에도 ‘트럼프 감시 보도’ 또 퓰리처상···이사회 “엄청난 정치적·경제적 압박에 직면해 의미 깊어”

퓰리처상이사회가 4일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 이해충돌 의혹을 파헤친 뉴욕타임스(NYT)와 연방정부 구조 재편 상황을 추적한 워싱턴포스트(WP) 등에 지난 한 해 동안 가장 뛰어난 미국 언론 보도에 주는 퓰리처상을 수여했다. 트럼프 대통령이 러시아의 선거 개입 의혹에 퓰리처상을 준 이사회를 상대로 소송을 진행 중인 가운데 나온 결과다.

이날 퓰리처상이사회는 저널리즘 분야 탐사보도 부문 수상작으로 NYT의 트럼프 대통령 이해충돌 의혹 연속 보도를 선정했다. NYT는 트럼프 대통령이 권력을 이용해 가족과 측근의 사익을 채웠다는 내용을 다뤘다. 공공서비스 부문 수상작은 트럼프 행정부의 연방기관에 대한 대대적 구조조정 과정을 집중 추적한 WP에 돌아갔다. 개별 미국 시민에게 그 변화가 어떤 의미인지를 조명한 보도라는 평가를 받았다.

퓰리처상 운영을 총괄하는 마저리 밀러 퓰리처상이사회 사무국장은 이날 수상작 발표에 앞서 백악관·국방부의 취재 제한이나 트럼프 대통령이 언론을 상대로 한 소송 등을 거론하며 “오늘은 우리 공동체가 축하할 날이지만, 엄청난 정치적·경제적 압박에 직면한 지금만큼 그 의미가 깊었던 적은 없었을 것”이라고 말했다.

이사회 수상작 발표는 이사회가 트럼프와 법정 다툼을 벌이는 상황에서 이뤄졌다. 트럼프 대통령은 2016년 대선 캠프와 러시아의 공모 의혹을 보도한 NYT·WP에 2018년 퓰리처상을 수여한 것이 부당하다며 2022년 이사회를 상대로 소송을 제기했다. 이 소송은 지금도 진행 중이다.

퓰리처상이사회는 이 밖에도 속보 부문에 미네소타스타트리뷴, 해설보도 부문에 샌프란시스코크로니클, 단신보도 부문에 AP통신을 선정했다. 지역보도 부문은 코네티컷미러·프로퍼블리카 공동팀과 시카고트리뷴이 나눠 받았다. 이날 도서·드라마·음악·소설 부문 수상작도 함께 발표됐다.

퓰리처상은 신문 발행인 조지프 퓰리처의 유언에 따라 1917년 처음 시상됐으며, 언론인·학자·예술계 인사 등 19명으로 구성된 이사회가 수상작을 선정한다. 수상자에게는 1만5000달러(약 2070만원)의 상금이 수여된다. 올해는 저널리즘 1077개, 도서 1800여편 등의 출품작이 접수됐다.