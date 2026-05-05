호르무즈 ‘프로젝트 프리덤’ 첫날···미·이란 무력행사에 시험대 오른 휴전

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에서 선박 탈출을 유도하는 ‘프로젝트 프리덤’ 작전에 착수한 첫날 미국과 이란이 충돌하며 긴장이 고조되고 있다. 걸프 국가를 겨냥한 이란의 공격도 재개되면서 아슬아슬하게 유지되어 온 미·이란의 휴전이 깨질 위기에 처했다는 관측도 나온다.

중동 지역 미군을 관할하는 미 중부사령부는 4일(현지시간) 호르무즈 해협을 통과하려 한 군함과 상선들을 겨냥해 발사된 이란의 순항 미사일과 무인기(드론)를 미 해군 함정이 격추했다고 밝혔다. 미 육군 아파치 헬기가 선박을 위협하던 이란 고속정 6척을 격침했다고도 전했다.

브래드 쿠퍼 미 중부사령관은 “우리는 이제 호르무즈 해협을 통과하는 항로를 개방해 자유로운 무역 활동이 이뤄질 수 있도록 했다”며 “미군은 국제사회가 세계 무역 흐름을 회복하도록 돕고 있는 반면, 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 상선을 공포에 떨게 하고 위협하기 위해 온갖 수단을 동원하고 있다”고 말했다.

이란의 공격은 트럼프 대통령이 발표한 ‘프로젝트 프리덤’가 시행된 지 몇 시간 만에 벌어졌다. 해당 작전을 겨냥한 무력시위 차원에서 미사일과 드론, 고속정 출격을 감행한 것으로 풀이된다. 이란의 해협 봉쇄를 무력화해 판을 흔들어보겠다는 트럼프 대통령의 구상에 맞대응한 것이다. 이란 측은 호르무즈 해협에 대한 통제 범위를 대폭 확대하고 국영방송 IRIB를 통해 이란 고속정을 격침했다는 미 해군 측 주장을 부인했다.

이란은 미국과 휴전 이후 약 한 달간 멈췄던 걸프 국가에 대한 공격도 재개했다. 아랍에미리트연합(UAE)은 이날 오후 이란에서 발사된 순항미사일 3발 등을 요격했다고 밝혔다. 오만에서도 호르무즈 해협과 가까운 해안 도시 부카의 주거지역이 공격을 당했다고 오만 국영 언론이 전했다. 아바스 아라그치 이란 외교장관은 “호르무즈 해협에서 벌어진 일은 정치적 위기에 군사적 해결책이 없다는 사실을 분명히 보여준다”며 “(중재국) 파키스탄의 노력으로 협상이 진전을 보이는 만큼 미국은 악의를 가진 세력에 의해 다시 수렁으로 끌려 들어가지 않도록 경계해야 한다”고 밝혔다. ‘프로젝트 프리덤’에 대해서는 “프로젝트 데드록(교착상태)”이라고 비판했다.

미국과 이란이 호르무즈 해협을 둘러싼 새로운 대치 국면에 접어들면서 위태롭게 이어져 온 휴전이 사실상 붕괴 갈림길에 섰다는 분석이 나온다. 종전 협상에서 접점을 찾지 못한 채 기싸움을 이어오던 미·이란이 이를 계기로 휴전 중단을 선언하고, 전면적 무력 충돌을 재개할 수도 있다는 것이다. 월스트리트저널(WSJ)은 “트럼프 대통령은 이제 이란에 대한 새로운 공습을 지시할지, 이란의 도발을 무시하고 외교적 노력을 계속할지 선택해야 하는 상황에 놓였다”며 “이란 전쟁을 끝내고자 하는 그의 의지가 시험대에 올랐다”고 평가했다.

트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 ‘프로젝트 프리덤’과 관련해 “미국 선박을 겨냥하려 한다면 이란 군대는 지구상에서 사라지게 될 것”이라고 말하기도 했다. 앞서 이란에 휴전 협정을 압박하기 위해 “한 문명 전체가 사라질 것” “석기시대로 되돌려 놓을 것” 등 거친 언사를 쏟아냈던 것처럼 재차 경고 수위를 높인 것이다.

미 온라인매체 액시오스는 쿠퍼 사령관이 지난달 30일 트럼프 대통령한테 미 해군 군함의 호르무즈 해협 통과 방안을 제시하면서 ‘이란이 대응 차원에서 미사일을 발사하거나 고속정을 보내면 격퇴하고, 걸프국을 공격하며 도발에 나서면 전면 전쟁을 재개하는 구상’이라고 설명했다고 전했다.

다만 트럼프 대통령은 이란 전쟁의 향방을 ‘군사 작전 재개’ 또는 ‘성실한 협상을 통한 합의’ 두 가지로 제시하면서 종전 협상 타결 가능성도 열어두고 있다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 중소기업인과 만난 자리에서 호르무즈 해협에서의 충돌을 “작은 전쟁”이라고 표현하며 “잠깐 우회하는 것일 뿐 상황은 잘 진행되고 있다”고 밝혔다. WSJ은 이에 대해 “트럼프 대통령은 이란이 휴전 협정을 위반했다고 단정 짓는 데까지는 나아가지 않았으며 이란의 행동을 그냥 넘길 의향이 있음을 시사했다”고 해석했다.