어린이 “대통령 어떻게 됐어요?” 이 대통령 “국민이 뽑아, 잘못하면 쫓겨날 수도 있어요”

청와대서 ‘어린이 국무회의’ 주재 “존엄·인격 지닌 한 사람으로 존중”

이재명 대통령은 5일 어린이날을 맞아 김혜경 여사와 함께 어린이와 가족 등 200여명을 청와대로 초청해 기념행사를 열었다. 이 대통령은 “ 어린이를 보호의 대상이나 귀여운 존재로만 여기지 않고, 존엄과 인격을 지닌 한 사람으로 존중하겠다고 다짐한다”고 했다.

이재명 정부 출범 이후 첫 어린이날인 이날 행사는 지난 연말 대통령 집무실의 청와대 복귀 후 처음으로 열린 어린이 초청 행사였다. 인구 소멸 지역과 청와대 인근에 거주하는 어린이들을 포함해 보호시설, 한부모·다문화 가정, 장애·희귀질환 어린이들과 오송 참사 유가족 자녀 등이 초청됐다.

어린이들과 하이파이브로 인사를 나눈 이 대통령은 이날 일일 국무위원에 위촉된 아이들과 함께 청와대 세종실 국무회의장을 찾아 ‘어린이 국무회의’를 주재했다. 이 대통령은 의사봉을 세 번 두드리며 회의 시작을 알린 뒤 “1년 내내 매일 어린이날이면 좋겠는데 오늘 몇 번으로 늘릴지 여러분 의견을 들어보겠다”면서 “필요하면 국회에 요청해 법률을 바꾸는 방향으로 고민해 보겠다”고 말했다.

한 어린이는 “대통령이 어떻게 됐어요”라고 물었고, 이 대통령은 “대통령은 국민들이 뽑는 것”이라며 “평소에 국민들과 국가를 위해서 잘 준비하고 열심히 노력해서 국민들에게 인정받으면 될 수 있다”고 답했다. 이 대통령은 “대통령 하다가 잘못하면 쫓겨날 수도 있다”고도 했다.

충무실로 옮겨서 이어진 간담회에서는 한 어린이가 “대통령 일하는 게 편하세요”라고 물었고, 이 대통령은 “많이 힘들어요”라며 “힘들어도 해야 될 일이 있다. 학생도 힘들어도 공부해야 될 때도 있을 것”이라고 답했다. 이 대통령 부부는 이어 청와대 야외 정원인 녹지원으로 이동해 ‘나만의 키캡 만들기’ 등 체험 행사를 함께했고, 현장에서는 대통령 사인회도 열렸다.

이 대통령은 이날 페이스북에 “1년 365일이 매일 어린이날처럼 느껴질 수 있는 사회를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 “돌이켜보면 어린이는 결코 부족하거나 미숙한 존재가 아니었다”면서 “저마다의 속도로 배우고 성장하며, 자신만의 방식으로 세상을 이해해 나가는 온전한 한 사람”이라고 했다. 그는 “우리가 아이들을 어떻게 바라보고, 어떻게 대하느냐에 따라 참 많은 것이 달라질 것”이라며 “따뜻한 시선으로 지켜보며 충분히 기다려준다면 아이들은 훗날 더 넓은 마음과 깊은 배려를 지닌 어른으로 성장할 것”이라고 했다.