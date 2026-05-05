창간 80주년 경향신문

추미애 “당 어려울 때 떠나” 조응천 “모멸감” 양향자“민주주의 브레이커”···민주당 출신 3파전 경기지사 후보

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

더불어민주당·국민의힘·개혁신당 간 3파전 구도가 확정된 6·3 경기지사 선거는 세 후보 모두 민주당 출신이라는 점이 5일 선거의 이색 포인트로 꼽힌다.

추미애 민주당 후보와 겨루는 양향자 국민의힘 후보, 조응천 개혁신당 후보 모두 문재인 당 대표 시절 민주당에 영입된 이들이다.

지난 2일 국민의힘 경기지사 후보로 최종 확정된 양 후보는 2016년 총선에서 민주당에 영입돼 광주 서구을에 전략 공천됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

추미애 “당 어려울 때 떠나” 조응천 “모멸감” 양향자“민주주의 브레이커”···민주당 출신 3파전 경기지사 후보

입력 2026.05.05 16:47

수정 2026.05.05 17:04

펼치기/접기
  • 김한솔 기자

  • 기사를 재생 중이에요

6·3 경기지사 선거에 출마한 추미애 더불어민주당 후보(왼쪽부터), 양향자 국민의힘 후보, 조응천 개혁신당 후보. 연합뉴스

6·3 경기지사 선거에 출마한 추미애 더불어민주당 후보(왼쪽부터), 양향자 국민의힘 후보, 조응천 개혁신당 후보. 연합뉴스

더불어민주당·국민의힘·개혁신당 간 3파전 구도가 확정된 6·3 경기지사 선거는 세 후보 모두 민주당 출신이라는 점이 5일 선거의 이색 포인트로 꼽힌다. 추미애 민주당 후보와 겨루는 양향자 국민의힘 후보, 조응천 개혁신당 후보 모두 문재인 당 대표 시절 민주당에 영입된 이들이다.

지난 2일 국민의힘 경기지사 후보로 최종 확정된 양 후보는 2016년 총선에서 민주당에 영입돼 광주 서구을에 전략 공천됐다. 당시 광주여상 졸업 후 삼성전자 반도체 메모리설계실 연구보조원으로 입사해 상무까지 지낸 이력으로 화제가 됐다.

2016년 총선에서는 낙선했지만 같은 해 민주당 최고위원에 선출되고 전국여성위원장으로 활동하는 등 주요 당직을 맡았다. 전남 화순 출신인 양 후보는 2018년 지방선거에서는 광주시장 후보 경선에 출마했다 낙선한 뒤 차관급인 국가공무원인재개발원장으로 임명됐다. 2020년 광주 서구을에 민주당 소속으로 재도전해 21대 국회의원에 당선됐지만 지역사무소 보좌관의 성폭력 사건으로 당을 떠났다. 이후 국민의힘으로 당적을 옮겼다.

개혁신당의 조 후보 역시 양 후보와 같은 시기 민주당에 영입돼 경기 남양주갑에서 20대·21대 국회의원을 지냈다. 검사 출신인 조 후보는 박근혜 정부 때 청와대 공직기강비서관을 지냈다. 문재인 정부 때 여당인 민주당이 추진하던 검찰청법·형사소송법 개정안에 대해 반대 의견을 내는 등 내부에서 갈등을 빚다 탈당해 개혁신당으로 당적을 바꿨다.

추 후보는 두 후보를 향해 “당을 외면하고 떠난 분들”이라고 비판했다. 추 후보는 지난 4일 유튜브채널 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장> 인터뷰에서 “제가 당 대표일 때 양 후보는 여성 최고위원을 했고, 그때 정치 첫 출발을 해서 제가 많은 조력을 해준 적이 있다. 조 후보도 그때 초선 시절이었다”고 말했다. 추 후보는 “당을 외면하고 떠나신 분들”이라며 “이렇게 또 마주할 줄은 몰랐는데 (정치란) 묘한 것”이라고 말했다.

조 후보는 추 후보의 발언에 즉각 반박했다. 그는 이날 페이스북에 “윤석열 서울중앙지검장이 검찰총장으로 영전하는 것도 민주당 내에서 거의 유일하게 반대했고, 조국 민정수석 사퇴를 여권 내 최초로 요구한 것도 저”라며 “항상 양지에만 계셨고 지금도 가장 따뜻한 곳에 계시는 추 후보께서 저에 대해 ‘당이 어려울 때 외면하고 떠난 사람’으로 치부하는 것에 심한 모멸감을 느낀다”고 적었다.

추 후보와 양 후보는 이날 경기 화성시에서 열린 마라톤 대회에 나란히 참석했다. 양 후보는 여당이 추진 중인 윤석열 정권 조작 기소 특검법에 반대하는 국민의힘 광역단체장 후보 기자회견에 참석해 추 후보를 향해 “민주주의 브레이커”라고 비판했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글