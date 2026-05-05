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“김용남, 이태원 참사 허위주장” “조국 측 말꼬리 잡기”...경기 평택을 ‘신경전’ 격화

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조국혁신당이 더불어민주당 경기 평택을 국회의원 재선거 후보로 공천된 김용남 전 의원을 향해 5일 "이태원 참사 관련 허위주장을 한다"며 공세를 벌였다.

김 전 의원은 전날 YTN 라디오에 출연해 "이태원 참사 관련해 조국 후보 측이 엉뚱한 주장을 하고 있다"며 "조국혁신당의 모든 구성원이 돌아가면서 허위 사실을 얘기하는 건 정말 사람 질리게 만든다"고 말했다.

혁신당은 김 전 의원이 2022년 11월 이태원 참사에 대해 "직접적 원인은 참사가 일어나던 10월29일 광화문에서 집회하고 용산까지 행진했던 집회 시위가 더 직접적 원인 아니겠냐"고 말했다며 사과해야 한다고 비판해왔다.

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“김용남, 이태원 참사 허위주장” “조국 측 말꼬리 잡기”...경기 평택을 ‘신경전’ 격화

입력 2026.05.05 16:52

수정 2026.05.05 17:06

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  • 김송이 기자

  • 기사를 재생 중이에요

조국 조국혁신당 대표가 지난달 27일 국회에서 열린 선거대책위원회 회의에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

조국 조국혁신당 대표가 지난달 27일 국회에서 열린 선거대책위원회 회의에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

조국혁신당이 더불어민주당 경기 평택을 국회의원 재선거 후보로 공천된 김용남 전 의원을 향해 5일 “이태원 참사 관련 허위주장을 한다”며 공세를 벌였다. 김 전 의원 측은 “말꼬리 잡기를 멈추라”며 맞받았다.

박병언 혁신당 선임대변인은 이날 국회 소통관에서 브리핑을 열고 “김 후보가 이태원 참사 관련 ‘시위대의 시위 여파였다는 말을 한 적이 없다’고 주장했다”며 “과거 방송을 재생해 보면 바로 드러날 거짓말을 왜 반복하냐”고 말했다. 박 대변인은 “후보자의 자격검증에서 중요한 쟁점에 대해 허위사실을 공개적으로 발언한 뒷감당을 어떻게 하실 생각이냐”고 했다.

김 전 의원은 전날 YTN 라디오에 출연해 “이태원 참사 관련해 조국 후보 측이 엉뚱한 주장을 하고 있다”며 “조국혁신당의 모든 구성원이 돌아가면서 허위 사실을 얘기하는 건 정말 사람 질리게 만든다”고 말했다.

혁신당은 김 전 의원이 2022년 11월 이태원 참사에 대해 “직접적 원인은 참사가 일어나던 10월29일 광화문에서 집회하고 용산까지 행진했던 집회 시위가 더 직접적 원인 아니겠냐”고 말했다며 사과해야 한다고 비판해왔다.

김용남 개혁신당 전 정책위의장이 지난해 5월26일 서울 여의도 더불어민주당 당사에서 열린 입당 환영식에서 선거 운동복을 입고 있다. 성동훈 기자

김용남 개혁신당 전 정책위의장이 지난해 5월26일 서울 여의도 더불어민주당 당사에서 열린 입당 환영식에서 선거 운동복을 입고 있다. 성동훈 기자

김 전 의원 측은 이날 다시 조 후보 측 주장이 “전형적 말꼬리 잡기”라고 주장했다. 김 전 의원 캠프는 성명서를 내고 “시위 행위 자체가 참사 원인이라는 주장이 아니라 정부의 경찰력 운용이 잘못됐다는 주장이었다”며 “4년 전 같은 진영 정치인의 방송 발언 한 문장을 국회 소통관 회견에 들고나온 것이 평택 시민이 조국혁신당에 기대했던 모습인가”라고 했다.

캠프는 “진보 진영 후보 간 소모적인 공방이 길어질수록 웃는 사람은 단 한 사람, 국민의힘 후보뿐”이라며 “‘국민의힘 제로’를 외치셨던 (조 후보의) 출마 변이 국민의힘 1석 헌납이란 결과로 끝나지 않길 바란다”고 했다.

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