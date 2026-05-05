“김용남, 이태원 참사 허위주장” “조국 측 말꼬리 잡기”...경기 평택을 ‘신경전’ 격화

조국혁신당이 더불어민주당 경기 평택을 국회의원 재선거 후보로 공천된 김용남 전 의원을 향해 5일 “이태원 참사 관련 허위주장을 한다”며 공세를 벌였다. 김 전 의원 측은 “말꼬리 잡기를 멈추라”며 맞받았다.

박병언 혁신당 선임대변인은 이날 국회 소통관에서 브리핑을 열고 “김 후보가 이태원 참사 관련 ‘시위대의 시위 여파였다는 말을 한 적이 없다’고 주장했다”며 “과거 방송을 재생해 보면 바로 드러날 거짓말을 왜 반복하냐”고 말했다. 박 대변인은 “후보자의 자격검증에서 중요한 쟁점에 대해 허위사실을 공개적으로 발언한 뒷감당을 어떻게 하실 생각이냐”고 했다.

김 전 의원은 전날 YTN 라디오에 출연해 “이태원 참사 관련해 조국 후보 측이 엉뚱한 주장을 하고 있다”며 “조국혁신당의 모든 구성원이 돌아가면서 허위 사실을 얘기하는 건 정말 사람 질리게 만든다”고 말했다.

혁신당은 김 전 의원이 2022년 11월 이태원 참사에 대해 “직접적 원인은 참사가 일어나던 10월29일 광화문에서 집회하고 용산까지 행진했던 집회 시위가 더 직접적 원인 아니겠냐”고 말했다며 사과해야 한다고 비판해왔다.

김 전 의원 측은 이날 다시 조 후보 측 주장이 “전형적 말꼬리 잡기”라고 주장했다. 김 전 의원 캠프는 성명서를 내고 “시위 행위 자체가 참사 원인이라는 주장이 아니라 정부의 경찰력 운용이 잘못됐다는 주장이었다”며 “4년 전 같은 진영 정치인의 방송 발언 한 문장을 국회 소통관 회견에 들고나온 것이 평택 시민이 조국혁신당에 기대했던 모습인가”라고 했다.

캠프는 “진보 진영 후보 간 소모적인 공방이 길어질수록 웃는 사람은 단 한 사람, 국민의힘 후보뿐”이라며 “‘국민의힘 제로’를 외치셨던 (조 후보의) 출마 변이 국민의힘 1석 헌납이란 결과로 끝나지 않길 바란다”고 했다.