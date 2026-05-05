광주서 일면식 없던 고교생 살해 20대, ‘계획범죄’였다

흉기 미리 준비, 차량서 범행 대상 물색 한밤중 길 가던 2명 공격해 여고생 사망 경찰 긴급체포, “자살 고민하다 범행”

한밤중 광주 도심에서 길을 가던 10대 청소년들이 흉기 피습을 당해 1명이 숨지고 1명이 다쳤다. 경찰에 붙잡힌 20대 용의자는 흉기를 미리 준비해 일면식도 없는 피해 학생들을 범행 대상으로 삼은 것으로 조사됐다.

광주광산경찰서는 5일 길을 가던 여고생을 살해하고 다른 고교생에게는 중상을 입힌 혐의(살인) 등으로 A씨(24)를 긴급체포해 조사하고 있다.

A씨는 이날 오전 0시11분쯤 광산구 월계동 한 대학교 인근 인도에서 길을 가던 B양(17)에게 흉기를 휘둘러 살해한 혐의를 받고 있다. 흉기에 찔려 크게 다친 B양은 광주의 한 대학병원으로 이송됐지만 숨졌다.

A씨는 범행 현장 건너편에서 B양의 비명을 듣고 도움을 주기 위해 달려 온 또 다른 고등학생 C군(17)에게도 흉기를 휘둘렀다. C군은 병원에서 치료를 받고 있지만 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다. B양과 C군은 각각 다른 학교에 재학 중이며 평소 서로 알지 못하는 사이로 확인됐다.

경찰 조사 결과, A씨는 전혀 모르는 사이인 B양과 C군을 상대로 범행을 저지른 것으로 드러났다. A씨는 흉기를 미리 준비하고 사건 장소 인근에 자신의 차량을 세워두고 범행 대상을 물색했다. 사건이 벌어진 곳은 대로변이지만 상점가 등이 없어 한밤중에는 인적이 드문 곳이다.

A씨는 홀로 걸어가던 B양을 발견하고 차량에서 내려 뒤따라가 흉기로 공격한 것으로 조사됐다. 범행 직후 차를 타고 도주했던 A씨는 다른 곳에 차량을 버린 뒤 다시 자신의 집으로 돌아오다 이날 오전 11시24분쯤 잠복 중이던 경찰에 검거됐다.

경찰은 범행 전후 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 A씨의 이동 경로를 추적, 신원과 주거지를 특정했다.

경찰에서 A씨는 “자살을 고민하다 범행을 결심하고 전혀 모르는 사이였던 B양이 지나가는 것을 보고 살해했다”고 진술했다. 범행에 사용된 흉기는 A씨가 사건 직전 구입해 소지하고 있었던 것으로 조사됐다.

경찰은 휴대전화 포렌식과 프로파일러를 투입해 A씨의 범행 동기와 경위 등을 면밀하게 확인할 예정이다. 경찰 관계자는 “A씨에 대한 추가 조사를 진행한 뒤 구속영장을 신청할 예정”이라고 밝혔다.