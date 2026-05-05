아이유, 어린이날 맞아 아동복지시설에 1억원 기부

가수 겸 배우 아이유가 어린이날을 맞아 1억원을 기부했다고 이담엔터테인먼트가 5일 밝혔다.

기부금은 ‘한국아동복지협회’, ‘사단법인 전국지역아동센터협의회’에 각각 5천만원씩 전달됐다.

해당 기부금은 아동복지시설에 거주하는 보호아동을 위한 물품 및 의료비 지원과 지역아동센터 아동들을 위한 생일 선물과 문화 체험 등을 지원하는 데 사용될 예정이다.

아이유는 데뷔 기념일, 생일, 연말연시 등 매해 뜻깊은 날마다 꾸준히 기부하고 있다.