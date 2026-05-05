지난 4일 호르무즈 해협에서 한국 해운사 HMM이 운용하는 화물선에서 폭발 사고가 발생했다. 미국이 페르시아만에 묶여 있는 선박을 호르무즈 해협 밖으로 나오게 하는 ‘프로젝트 프리덤’ 작전을 시작한 날이다. 다행히 인명 피해는 없었지만 미국·이란 전쟁 발발 이후 호르무즈 해협에서 한국 선박이 피해를 입은 것은 처음으로, 우려스러운 상황 전개다. 정부는 국민의 생명과 안전 보호를 최우선 과제로 놓고 대응에 나서야 한다.

이날 오후 8시40분쯤 호르무즈 해협 아랍에미리트연합(UAE) 인근 해역에 정박해 있던 HMM 운용 화물선 ‘나무호’에서 “쾅” 하는 폭발 소리와 함께 선박 기관실 좌현 쪽에서 불이 났다고 한다. 불은 선원들에 의해 진압됐고, 한국 국적 6명을 포함한 선원 24명 모두 무사한 것으로 확인됐다니 그나마 천만다행이다. 폭발 원인에 대해 HMM 측은 “외부 공격인지, 선박 내부 문제인지 아직 확인되지 않는다”고 했다.

한국 선박에 피해가 발생한 이날 도널드 트럼프 미국 대통령이 소셜미디어를 통해 “이란이 프로젝트 프리덤 작전과 관련해 한국의 화물선 등을 향해 몇차례 발포했다”고 했다. 이란 소행의 근거는 제시하지 않았다. 그러면서 트럼프는 “한국도 이 작전에 합류할 때가 된 것 같다”며 호르무즈 선박 호위 작전에 동참하라고 압박했다. 정박 중인 선박에서 폭발 사고가 났으니 기뢰·드론·로켓 등에 의한 피격 가능성을 의심할 수는 있겠지만, 섣부른 단정은 금물이다. 선박에 대한 면밀한 현장조사 결과 이란 공격 때문으로 확인된다면 이란 측에 분명한 사과와 재발 방지를 요구해야 할 것이다. 그러나 이란 공격이 원인이라고 해도 미국이 주도하는 호르무즈 호위 작전을 위한 파병에는 참가하지 않는 것이 바람직하다. 우리 장병들의 안전이 보장되지 않고, 다른 선박도 위험에 노출될 수 있는 데다 이란과의 관계 악화 등 부작용이 적지 않을 것이다.

한 달가량 소강상태였던 미·이란 전쟁의 긴장이 다시 고조되고 있다. 미국이 프로젝트 프리덤 작전을 실행하자, 이란은 자국 동의 없는 해협 통과를 물리력을 동원해서라도 막겠다고 경고했다.

호르무즈 해협 봉쇄가 장기화되면서 한국 경제에도 악영향이 미치고 있다. 에너지 수급에 만전을 기해야 하지만 무엇보다 국민 생명과 재산 보호가 우선이다. 호르무즈에 한국 선박 26척이 갇혀 있는데 선원들은 식량·식수 부족으로 고통받고 있어 대책이 시급하다. 우리 선박·선원이 무사귀환할 수 있도록 국제협력을 긴밀히 하는 한편 이란과의 외교 소통도 강화해야 한다.