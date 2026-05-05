정상회담 앞둔 미·중, ‘이란 원유’ 앞세운 힘겨루기 시작됐다

미 재무부 “수입 땐 제재”…‘이란 에너지 90% 수입’ 중국에 경고 중, 기업들에 제재 이행 금지령…트럼프·시진핑 회담 의제 될 듯

미국이 이란산 원유를 계속 수입하는 중국에 경고하고 나섰다. 중국은 이란 원유를 수입해 미국의 제재 명단에 이름을 올린 자국 기업을 두고 미국 제재에 따르지 말라는 ‘금지령’까지 내렸다. 이달 중순 예정된 미·중 정상회담에서 이란 문제가 핵심 쟁점이 될 전망이다.

스콧 베센트 미국 재무장관 4일(현지시간) 폭스뉴스와 인터뷰에서 “이란은 세계 최대의 테러 지원국이며, 중국은 이란 에너지의 90%를 구매하고 있다”며 “결국 최대 테러 지원국에 자금을 대고 있는 셈”이라고 말했다.

이어 “중국이 외교력을 발휘해 이란이 호르무즈 해협을 열도록 설득하는 모습을 보여야 한다”라며 “중국이 ‘좋은 국제 시민’이 되길 원한다면 미국 주도의 해협 호송 작전에 동참해야 한다”고도 밝혔다. 중국과 러시아는 지난달 7일 호르무즈 해협 상선 보호를 위한 유엔 안보리 결의에 거부권을 행사한 바 있다.

이란이 미국의 봉쇄를 버틸 수 있는 것은 중국의 원유 수입이 이란 경제를 떠받치고 있기 때문이라는 분석도 나온다. 미국은 중국의 이란산 원유 수입을 막기 위해 제재 카드도 동원해왔다. 미 재무부는 지난달 24일(현지시간) 이란산 원유의 최대 구매처 중 하나인 중국 독립 정유사 헝리석화(대련)정제화학 등 5개 중국 기업을 특별지정국민(SDN) 명단에 올리고 자산 동결 및 거래 금지 제재를 가했다.

이에 대해 중국 상무부는 2021년 제정된 ‘외국법률 및 조치의 부적절한 역외적용 차단법’을 근거로 지난 2일 ‘상무부 공고 2026년 제21호’를 공포하며 자국 기업들에 미국의 제재를 “인정·집행·준수해선 안 된다”는 금지령을 발표했다. 이 법이 실제 적용된 건 이번이 처음으로 알려졌다.

상무부 대변인은 “중국 기업이 제3국과 정상적인 경제 및 무역 활동을 하는 것을 부당하게 금지·제한하는 것은 국제법·국제관계 기본 준칙에 위배된다”며 “중국 정부는 일관되게 유엔의 권한이나 국제법에 의거하지 않은 단일 제재에 대해 반대한다”고 말했다.

원유 수입 등 이란 전쟁을 둘러싼 갈등은 14~15일 예정된 미·중 정상회담은 계획의 핵심 의제가 될 가능성이 높다.

도널드 트럼프 미 대통령은 이날 백악관 행사에서 “2주 후 시진핑 주석을 만나러 갈 것”이라며 “매우 중요한 방문이 될 것”이라고 말했다. 회담 준비 정황도 포착됐다. 중국 펑파이신문 등은 미 공군 수송기가 지난 1~3일 베이징 서우두국제공항에 착륙했다며 정상회담 준비를 위한 사전 물자 수송 가능성이 높다고 보도했다. 또 트럼프 대통령 측근 등 미 의회 대표단이 최근 중국을 방문했다고도 전했다.

블룸버그통신은 트럼프 대통령이 이날 백악관 행사에서 “2주 후 시진핑 주석을 만나러 갈 것”이라며 “매우 중요한 방문이 될 것”이라고 말했다고 보도했다.