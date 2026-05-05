익산 숙박업소서 40대 여성 숨진 채 발견

5일 오후 4시쯤 전북 익산시 인화동에 있는 한 숙박업소에서 40대 여성 A씨가 숨진 채 발견됐다.

이날 A씨가 방 안에 쓰러져 있는 것을 숙박업소 주인이 발견해 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.

경찰은 일단 범죄 연루 가능성은 없는 것으로 보고, 부검을 통해 A씨의 정확한 사인 등을 확인할 방침이다.