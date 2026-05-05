‘선물’ 같은 5·6위 챔프전…KCC “먼저 간다”

관중 6474명, 홈팀 소노 역대 최다 KCC 허웅 3쿼터 3점슛 4개 폭발 롱 22점 19리바운드로 ‘일등 공신’ 1차전서 승리 팀 우승 확률 71.4％

5일 고양소노아레나는 작은 ‘어린이 세상’이었다. 프로농구 고양 소노와 부산 KCC가 챔피언결정전 1차전을 치르는 이곳에는 부모 손을 잡은 어린이들의 재잘거림이 관중석을 채우기 시작했다.



소노를 상징하는 하늘색과 KCC의 파란색 유니폼을 입은 어린이들은 사진을 찍고 핀볼 게임을 즐기면서 경기 시작을 기다렸다.



이날 경기는 프로농구 출범 29년 만에 첫 정규리그 5·6위 간 챔프전이었다. 챔프전 진출을 거의 기대하지 않은 양팀 팬들에게는 어린이날 선물과 같았다. 이날 관중은 6474명으로 소노의 역대 최다 홈관중이었다.



소노 관계자는 “당연히 매진이다. 티켓을 구하려는 팬들이 오전 6시부터 줄을 섰다”고 귀띔했다.



소노는 봄농구 6전 전승으로 창단 첫 챔프전에 올랐고, KCC 역시 단 1패(6승)만 내주면서 정규리그 6위로 우승의 꿈을 꾸고 있다. 누가 우승해도 드라마틱한 역전 우승이다.



우승으로 가는 첫 경기에서 웃은 쪽은 원정팀 KCC였다. KCC는 소노를 75-67로 꺾으면서 통산 6번째 우승 도전에서 유리한 고지에 올랐다. 역대 챔프전 1차전 승리 팀이 우승컵을 들어 올린 사례는 28번 중 20회다. 확률로 환산하면 71.4％에 달한다.



KCC는 경기 초반 소노 강지훈과 이정현의 외곽슛을 막지 못하면서 11-18로 끌려갔다. 그러나 적극적인 수비로 소노의 실수를 유도하면서 추격에 나섰다. 숀 롱이 2쿼터에만 리바운드 10개를 잡아내면서 골밑을 장악한 데 이어 최준용까지 득점에 가세해 34-30으로 역전에 성공했다.



KCC는 후반 7분 가까이 소노의 득점을 2점으로 묶으면서 점수 차를 더욱 벌렸다.



전반 내내 2점에 그쳤던 허웅이 주인공이었다. 허웅이 3점슛 4개를 쏟아내면서 3쿼터 한때 49-32, 17점 차까지 달아났다.



KCC는 4쿼터 소노의 케빈 켐바오가 살아나면서 65-55까지 쫓겼지만 허훈과 허웅 형제가 연달아 3점슛을 터뜨리면서 73-59로 멀리 도망갔다.



KCC는 롱이 22점 19리바운드로 일등 공신이 됐고, 허웅(19점)과 최준용(13점)이 두 자릿수 득점을 올렸다. 이상민 KCC 감독은 “롱이 공격 리바운드를 9개나 잡아줬고 허웅의 3쿼터 3점슛 4개로 승리할 수 있었다”고 말했다. 2차전은 7일 오후 7시 같은 장소에서 열린다.

