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본문 요약

호르무즈 해협에 정박 중인 HMM 운용 벌크선 '나무호'에서 발생한 폭발 사고와 관련해 전국해상선원노동조합연맹이 선원 안전 보장을 위한 정부 대응을 촉구했다.

선원노련은 5일 성명을 내고 "호르무즈 해협 내측에 정박 중이던 국적선에서 폭발과 화재가 발생한 것으로 전해지며 깊은 우려를 금할 수 없다"면서 "정부는 재외국민 보호체계를 총동원해 선원의 안전 확보와 신속한 상황 관리에 만전을 기해야 한다"고 밝혔다.

외교부 등에 따르면 지난 4일 오후 8시40분쯤 호르무즈 해협 내측에 정박 중이던 HMM 중소형 화물선 나무호에서 폭발음이 울린 뒤 화재가 발생했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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선원노련 “재외국민 보호체계 총동원해 달라”

입력 2026.05.05 20:27

  • 김준용 기자

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정부에 선원 안전 보장 대응 촉구

위원장 “내부 폭발 가능성 낮아”

호르무즈 해협에 정박 중인 HMM 운용 벌크선 ‘나무(namu)호’에서 발생한 폭발 사고와 관련해 전국해상선원노동조합연맹(선원노련)이 선원 안전 보장을 위한 정부 대응을 촉구했다.

선원노련은 5일 성명을 내고 “호르무즈 해협 내측(페르시아만)에 정박 중이던 국적선에서 폭발과 화재가 발생한 것으로 전해지며 깊은 우려를 금할 수 없다”면서 “정부는 재외국민 보호체계를 총동원해 선원의 안전 확보와 신속한 상황 관리에 만전을 기해야 한다”고 밝혔다.

외교부 등에 따르면 지난 4일 오후 8시40분쯤(한국시간) 호르무즈 해협 내측에 정박 중이던 HMM 중소형 화물선 나무호에서 폭발음이 울린 뒤 화재가 발생했다. 이 선박에는 한국인 선원 6명을 포함해 모두 24명이 탑승하고 있다. 인명 피해는 없는 것으로 조사됐다.

정부는 사고 선박이 두바이항으로 인양된 이후 피격 여부 등을 조사할 예정이다. 김두영 선원노련 위원장은 “나무호는 지난해 진수된 선박이고, 기관실 내부에서 화재가 발생할 가능성은 매우 낮다”며 “일반적으로 선박을 공격할 때는 불필요한 인명 피해를 막기 위해 선원들이 머무르는 거주구가 아닌 엔진이나 선미를 타격하는 경우가 많다”고 말했다.

현재 호르무즈 해협에는 한국 선박 26척이 정박 중인 상태로 한국인 선원 123명이 승선해 있다. 외국 국적 선박에 탄 한국인 37명을 포함하면 총 160명이 해협 내에 갇혀 있다.

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