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본문 요약

이재명 대통령은 5일 어린이날을 맞아 김혜경 여사와 함께 어린이와 가족 등 200여명을 청와대로 초청해 기념행사를 열었다.

이 대통령은 "어린이를 보호의 대상이나 귀여운 존재로만 여기지 않고, 존엄과 인격을 지닌 한 사람으로 존중하겠다고 다짐한다"고 했다.

이날 행사는 지난 연말 대통령 집무실의 청와대 복귀 후 처음으로 열린 어린이 초청 행사였다.

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어린이 장관 “일하는 게 편하세요?”···이 대통령 “힘들어요”

입력 2026.05.05 20:38

수정 2026.05.05 20:41

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  • 정환보 기자

  • 기사를 재생 중이에요

청, 어린이날 기념 200여명 초청

함께 국무회의 주재, 체험행사도

누가 봐도 미래의 ‘신스틸러’이재명 대통령과 김혜경 여사가 어린이날인 5일 청와대에서 열린 ‘2026년 104회 어린이날 청와대 초청행사’에 참석한 어린이들과 이동하고 있다. 이준헌 기자

누가 봐도 미래의 ‘신스틸러’이재명 대통령과 김혜경 여사가 어린이날인 5일 청와대에서 열린 ‘2026년 104회 어린이날 청와대 초청행사’에 참석한 어린이들과 이동하고 있다. 이준헌 기자

이재명 대통령은 5일 어린이날을 맞아 김혜경 여사와 함께 어린이와 가족 등 200여명을 청와대로 초청해 기념행사를 열었다. 이 대통령은 “어린이를 보호의 대상이나 귀여운 존재로만 여기지 않고, 존엄과 인격을 지닌 한 사람으로 존중하겠다고 다짐한다”고 했다.

이날 행사는 지난 연말 대통령 집무실의 청와대 복귀 후 처음으로 열린 어린이 초청 행사였다. 인구 소멸 지역과 청와대 인근에 거주하는 어린이들을 포함해 보호시설, 한부모·다문화 가정, 장애·희귀질환 어린이들과 오송 참사 유가족 자녀 등이 초청됐다.

어린이들과 하이파이브로 인사를 나눈 이 대통령은 일일 국무위원에 위촉된 아이들과 함께 청와대 세종실 국무회의장을 찾아 ‘어린이 국무회의’를 주재했다.

충무실로 옮겨 이어진 간담회에서는 한 어린이가 “대통령 일 하는 게 편하세요”라고 물었고, 이 대통령은 “많이 힘들어요”라며 “힘들어도 해야 될 일이 있다. 학생도 힘들어도 공부해야 될 때도 있을 것”이라고 답했다. 이 대통령 부부는 이어 청와대 야외 정원인 녹지원으로 이동해 ‘나만의 키캡 만들기’ 등 체험행사를 함께했고, 현장에서는 대통령 사인회도 열렸다.

이 대통령은 이날 페이스북에 “1년 365일이 매일 어린이날처럼 느껴질 수 있는 사회를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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