창간 80주년 경향신문

경기지사 도전 3인, 당은 달라도 모두 ‘민주당 DNA’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

더불어민주당, 국민의힘, 개혁신당 간 3파전 구도가 확정된 6·3 경기지사 선거는 세 후보 모두 민주당 출신이라는 점이 이색 포인트로 꼽힌다.

추미애 민주당 후보와 겨루는 양향자 국민의힘 후보, 조응천 개혁신당 후보 모두 문재인 전 대통령의 당 대표 시절 민주당에 영입됐다.

양 후보는 2016년 총선에서 민주당에 영입돼 광주 서구을에 전략공천됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경기지사 도전 3인, 당은 달라도 모두 ‘민주당 DNA’

입력 2026.05.05 20:38

수정 2026.05.05 20:39

펼치기/접기
  • 김한솔 기자

  • 기사를 재생 중이에요

국힘 양향자·개혁신당 조응천 후보

문재인 당대표 시절 영입 인사들

추미애 “당 외면하고 떠나” 비판에

조 “모멸감” 양 후보도 즉각 반박

더불어민주당, 국민의힘, 개혁신당 간 3파전 구도가 확정된 6·3 경기지사 선거는 세 후보 모두 민주당 출신이라는 점이 이색 포인트로 꼽힌다. 추미애 민주당 후보와 겨루는 양향자 국민의힘 후보, 조응천 개혁신당 후보 모두 문재인 전 대통령의 당 대표 시절 민주당에 영입됐다.

양 후보는 2016년 총선에서 민주당에 영입돼 광주 서구을에 전략공천됐다. 당시 광주여상 졸업 후 삼성전자 반도체 메모리설계실 연구보조원으로 입사해 상무까지 지낸 이력으로 화제가 됐다. 2016년 총선에서는 낙선했지만 같은 해 민주당 최고위원에 선출되고 전국여성위원장으로 활동하는 등 주요 당직을 맡았다. 2020년 광주 서구을에 민주당 소속으로 재도전해 21대 국회의원에 당선됐지만 지역사무소 보좌관의 성폭력 사건으로 당을 떠났다. 이후 국민의힘으로 당적을 옮겼다.

조 후보 역시 양 후보와 같은 시기 민주당에 영입돼 경기 남양주갑에서 20·21대 국회의원을 지냈다. 검사 출신인 조 후보는 박근혜 정부 때 청와대 공직기강비서관을 지냈다. 문재인 정부 때 여당인 민주당이 추진하던 검찰청법·형사소송법 개정안에 대해 반대 의견을 내는 등 내부에서 갈등을 빚다 탈당해 개혁신당으로 당적을 바꿨다.

추 후보는 두 후보를 향해 “당을 외면하고 떠난 분들”이라고 비판했다. 추 후보는 지난 4일 유튜브 채널 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장> 인터뷰에서 “제가 당 대표일 때 양 후보는 여성 최고위원을 했고, 그때 정치 첫 출발을 해서 제가 많은 조력을 해준 적이 있다”고 말했다. 추 후보는 “이렇게 또 마주할 줄은 몰랐는데 (정치란) 묘한 것”이라고 말했다.

조 후보는 즉각 반박했다. 그는 5일 페이스북에 “윤석열 서울중앙지검장이 검찰총장으로 영전하는 것도 민주당 내에서 거의 유일하게 반대했고, 조국 민정수석 사퇴를 여권 내 최초로 요구한 것도 저”라며 “항상 양지에만 계셨고 지금도 가장 따뜻한 곳에 계시는 추 후보께서 저에 대해 ‘당이 어려울 때 떠난 사람’으로 치부하는 것에 심한 모멸감을 느낀다”고 적었다.

추 후보와 양 후보는 이날 경기 화성시에서 열린 마라톤대회에 참석했다. 양 후보는 여당이 추진 중인 윤석열 정권 조작기소 특검법에 반대하는 국민의힘 광역단체장 후보 기자회견에 참석해 추 후보를 향해 “민주주의 브레이커”라고 비판했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글