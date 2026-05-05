광주 여고생 살해 용의자 “자살하려다 범행”

흉기 미리 준비해 차량서 대기 2명 공격해 1명 사망·1명 부상 경찰, 자택 근처서 ‘긴급 체포’

한밤중 광주 도심에서 길을 가던 10대 청소년들이 흉기 피습을 당해 1명이 숨지고 1명이 다쳤다. 경찰에 붙잡힌 20대 용의자는 흉기를 미리 준비해 일면식도 없는 피해 학생들을 범행 대상으로 삼은 것으로 조사됐다.



광주광산경찰서는 5일 길 가던 고교생을 살해하고 다른 학생에게는 중상을 입힌 혐의(살인) 등으로 장모씨(24)를 긴급체포해 조사하고 있다.



장씨는 이날 0시11분쯤 광산구 월계동 한 대학교 인근 인도에서 길을 가던 A양(17)에게 흉기를 휘둘러 살해한 혐의를 받는다. 흉기에 찔려 크게 다친 A양은 광주의 한 대학병원으로 이송됐지만 숨졌다.



장씨는 범행 현장 건너편에서 A양의 비명을 듣고 달려온 B군(17)에게도 흉기를 휘둘렀다. B군은 병원에서 치료를 받고 있다. A양과 B군은 다른 학교에 재학 중이며 서로 알지 못하는 사이로 확인됐다.



경찰 조사 결과 장씨는 A양과 B군을 전혀 모르는 것으로 드러났다. 장씨는 흉기를 미리 준비하고 사건 장소 인근에 자신의 차량을 세운 뒤 범행 대상을 물색했다. 사건이 벌어진 곳은 대로변이지만 상점가 등이 없어 한밤중에는 인적이 드물다.



장씨는 홀로 걸어가던 A양을 발견하고 차량에서 내려 뒤따라간 것으로 조사됐다. 장씨는 범행 직후 차를 타고 도주한 뒤 차량을 버리고 자신의 집으로 돌아오다 이날 오전 11시24분쯤 경찰에 검거됐다.



경찰은 범행 전후 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 장씨의 이동 경로를 추적, 신원과 주거지를 특정했다.



경찰에서 장씨는 “자살을 고민하다 범행을 결심하고 전혀 모르는 사이였던 A양이 지나가는 것을 보고 살해했다”고 진술했다. 흉기는 범행 전 구입한 것으로 조사됐다.



경찰은 휴대전화를 포렌식하고 프로파일러를 투입해 장씨의 범행 동기 등을 확인할 예정이다. 경찰 관계자는 “장씨에 대한 추가 조사를 진행한 뒤 구속영장을 신청할 예정”이라고 밝혔다.

