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경기도 이주배경 도민 인종차별 등 실태조사

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경기도 이주배경 도민 인종차별 등 실태조사

입력 2026.05.05 20:56

수정 2026.05.05 20:57

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경기도가 이주배경 도민들이 일상에서 겪는 인종차별과 인권침해를 파악하기 위한 실태조사에 나선다.

경기도는 이런 내용의 ‘경기도 이주배경 도민 인종차별 실태조사’를 실시한다고 5일 밝혔다. 이주배경 도민은 국적이나 체류 기간과 관계없이 경기도에 사는 외국인, 귀화자, 그 가족을 의미한다.

실태조사는 경기도가 전국 지자체 최초로 제정한 ‘경기도 이주배경 도민 인종차별 금지 및 인권보장 조례’에 따라 추진된다. 경기도 이민사회통합지원센터가 총괄 수행할 예정이다.

조사 대상은 경기도에 거주하거나 직장을 둔 19세 이상 장기체류 외국인(90일 이상 체류자) 및 귀화자 400명이다. 오는 8월까지 문헌조사, 설문조사, 심층 면접조사, 전문가 조사를 통해 이주민들이 체감해온 생활 속 경험과 구조적 요인을 종합적으로 분석할 계획이다.

경기도는 조사 결과를 바탕으로 ‘차별 예방-대응-인식 개선’까지 이어지는 정책을 만들 예정이다. 구체적으로 경기도 인종차별 금지 및 인권보장 기본계획 수립을 위한 핵심 데이터 구축, 현장에서 활용 가능한 ‘인종차별 예방 및 대처 매뉴얼’ 제작, 인권 인식 개선을 위한 교육·홍보 방안 마련 등이다.

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