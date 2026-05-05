충남도민 10명 중 4명 “도민안전보험 몰라”…도, 제도 홍보 나서

충남도민 누구나 대중교통을 이용하다 다치거나 재난으로 후유장해 등을 입으면 도민안전보험으로 보상을 받을 수 있다. 하지만 도민 10명 중 4명 정도는 제도 자체를 모르거나 신청 방법을 알지 못해 사고를 당하고도 도민안전보험을 이용하지 못하는 것으로 나타났다.



충남도는 온라인을 통해 도민안전보험 인지도 조사를 진행한 결과, 응답자 중 62.9%가 도민안전보험 제도를 ‘알고 있다’고 답했다고 5일 밝혔다.



도민안전보험은 재난이나 사고로 피해를 입은 도민들을 지원하기 위해 충남도가 2020년부터 시행하고 있는 제도다. 별도 가입 절차 없이 도내 주민등록이 돼 있는 도민은 모두 자동 가입되고, 보험료는 지방자치단체에서 전액 부담한다. 다만 제도나 신청 방법을 몰라 도민안전보험을 이용하지 못하는 사례도 많은 것으로 나타났다. 조사 결과 본인이나 가족·지인이 사고를 경험한 적이 있다고 답한 응답자 중 44.1%는 ‘도민안전보험을 청구하지 않았다’고 답했다.



보험 미청구 이유로는 ‘사고 당시 제도를 몰라서’라는 응답이 29.2%로 가장 많았다. 이어 ‘어디에 신청해야 하는지 몰라서’ ‘신청 절차나 구비 서류가 복잡해 보여서’라는 응답이 각각 27.4%와 22.0%를 차지했다. 이번 인지도 조사는 지난 3월26일부터 4월15일까지 ‘충남서로이(e)음’을 통해 진행됐으며, 도민 1758명이 참여했다. 도는 실제 보험금 지급 사례를 중심으로 홍보 콘텐츠를 제작하고, 행정복지센터에서 맞춤형으로 보험 청구 정보도 안내해 나갈 예정이다.

