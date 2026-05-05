강아지와 ‘치맥’·영양제 할인 행사…반려동물도 함께 즐기는 ‘가정의달’

유통업계, 다양한 이벤트 마련 각종 페스티벌·펫존 등 운영

“댕댕이와 함께 행복한 5월 보내볼까?”



5월 가정의달을 맞아 유통업계가 반려동물 동반 고객을 위한 다양한 이벤트를 마련한다.



5일 유통업계에 따르면 신세계사이먼은 오는 25일까지 경기 파주 프리미엄 아울렛에서 야외축제 ‘비어 페스타’를 열고 반려동물 동반 고객에게 ‘멍치킨’과 ‘멍맥주’ 등 전용 간식을 제공한다. 한정판 수제맥주 ‘비울렛(Beerlet)’을 비롯해 하이트진로 테라 생맥주, 테라 제로 등도 즐길 수 있다.



스타필드 빌리지 운정점은 반려동물을 위한 펫빌리지를 공식 개장하면서 반려동물 동반 매장인 ‘위드펫(with Pet)’ 3호점을 선보인다. 반려동물을 데리고 입장할 수 있는 매드포갈릭 운정점은 일부를 반려동물 전용 펫존으로 운영한다. 매드포갈릭의 M클럽 멤버십 회원이나 스타필드 빌리지 내 웰니스 펫빌리지 이용 영수증을 지참한 고객(5만원 이상 주문 시)에게는 이달 말까지 펫 전용 메뉴 3종 중 1종을 무료로 제공한다. 또 반려동물 동반 고객에게 풉백(배변봉투·가방)과 휴대용 물티슈, 스티커 등으로 구성된 ‘케어펫’(위생용품 패키지)을 선착순 증정한다.



네이버 쇼핑은 오는 10일까지 ‘네이버펫이 쏜다’ 기획전을 열고 ‘대상펫라이프 닥터뉴토’와 ‘일동후디스 후디스펫’ 등 식품 대기업의 반려동물 사료와 영양제 등을 할인된 가격에 선보인다. 굽네의 반려견 화식 ‘브랜드 듀먼’은 오는 8일 라이브 방송을 통해 추가 할인 쿠폰도 준다. 쿠팡은 10일까지 펫푸드와 반려동물 용품을 할인가에 선보이는 정기 ‘펫스티벌’을 진행한다. 하림펫푸드와 페츠모아, 딩동펫, 네츄럴랩 등 370여개 브랜드가 참여해 약 3만개 상품을 최대 60% 할인 판매한다. 동원F&B 뉴트리플랜은 오는 11일까지 자사 홈페이지에서 3만원 이상 구매한 고객을 대상으로 추첨을 통해 이달 16~17일 강원 홍천군 비발디파크에서 열리는 ‘댕댕트레킹 2026’ 입장권을 선물로 준다. LG유니참 펫케어는 오는 12일까지 인스타그램에서 반려묘에게 메시지를 전하는 이벤트를 열고 습식 간식 등을 경품으로 제공한다.



유통업계 관계자는 “5월이 반려동물 동반 고객을 모시기 위한 유통업계 대목으로 자리 잡고 있다”고 말했다.

