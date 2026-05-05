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학교 폭력 가해자에 ‘태형’ 도입한 싱가포르···교육부 “최후 수단으로서만 사용”

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본문 요약

싱가포르 교육부가 학교 폭력 가해 학생을 태형으로 처벌하는 제도를 도입한다.

이와 관련, 데스몬드 리 싱가포르 교육부 장관은 이날 국회 질의에서 "다른 모든 조치가 충분하지 않을 경우에만 태형을 적용하겠다"며 "교정 및 징계 조치의 일환으로 사용될 것"이라고 답변했다고 현지 CNA방송은 전했다.

리 장관은 체벌이 무분별하게 이뤄질 경우 부정적인 결과를 초래할 수 있다고 인정하면서도 "태형을 도입하면 학교 폭력이 감소하고, 학교 공동체가 질서 있는 환경에서 안전하게 학습할 수 있게 될 것"이라고 기대했다.

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학교 폭력 가해자에 ‘태형’ 도입한 싱가포르···교육부 “최후 수단으로서만 사용”

입력 2026.05.05 21:50

수정 2026.05.05 22:41

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  • 최경윤 기자

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일러스트 | NEWS IMAGE

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싱가포르 교육부가 학교 폭력 가해 학생을 태형으로 처벌하는 제도를 도입한다. 다만 학생 안전을 우려하는 여론을 반영해 ‘최후 수단’으로 제한할 것으로 보인다고 AFP통신이 5일(현지시간) 보도했다.

싱가포르 교육부는 학교 폭력, 괴롭힘을 비롯한 교내 비행을 저지른 학생을 1~3대의 태형에 처하도록 하는 징계 지침을 지난달 마련했다. 태형 대상은 남학생에 한정되며, 교장의 승인하에 지정된 교사만 이를 집행할 수 있도록 한다는 방침이다. 이후 교사는 지속적 상담을 통해 해당 학생을 관리해야 한다.

이와 관련, 데스몬드 리 싱가포르 교육부 장관은 이날 국회 질의에서 “다른 모든 조치가 충분하지 않을 경우에만 태형을 적용하겠다”며 “교정 및 징계 조치의 일환으로 사용될 것”이라고 답변했다고 현지 CNA방송은 전했다. 리 장관은 체벌이 무분별하게 이뤄질 경우 부정적인 결과를 초래할 수 있다고 인정하면서도 “태형을 도입하면 학교 폭력이 감소하고, 학교 공동체가 질서 있는 환경에서 안전하게 학습할 수 있게 될 것”이라고 기대했다.

싱가포르의 태형제도는 영국 식민지 시기 도입된 형벌로, 현재 마약·강도 등 60여개 범죄에 대해 적용되고 있다. 세계보건기구(WHO)는 지난해 보고서에서 “아동 체벌은 어떤 이점도 없다는 과학적 증거가 압도적으로 많다”고 지적한 바 있다.

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