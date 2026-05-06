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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령은 5일 한국 화물선이 호르무즈 해협에서 단독으로 움직이다가 이란의 공격을 당한 것이라고 주장했다.

호르무즈 해협에 갇혀있던 한국 화물선 HMM 나무호가 단독으로 움직이다가 이란의 공격에 노출된 것이라고 주장한 것이다.

한국 정부는 나무호에서 발생한 폭발·화재의 원인이 아직 규명되지 않았다는 입장이지만 트럼프 대통령은 전날부터 이란의 공격에 따른 사건으로 규정하며 한국의 호르무즈 해협 경색 해소 기여를 촉구하고 있다.

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트럼프 “호르무즈 한국 화물선, 독자 행동하다 공격당한 것”

입력 2026.05.06 07:06

수정 2026.05.06 08:13

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  • 배시은 기자

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도널드 트럼프 미국 대통령이 5일 백악관 집무실에서 말하고 있다. UPI연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 5일 백악관 집무실에서 말하고 있다. UPI연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시간) 한국 화물선이 호르무즈 해협에서 단독으로 움직이다가 이란의 공격을 당한 것이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관 행사에서 한국이 호르무즈 해협에서 43%의 석유를 조달한다고 하다가 “그런데 그들의 선박이 공격당했다. 그들은 선박의 대열에 없었고 혼자 행동하기로 한 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 “그리고 그들의 선박은 어제 박살이 났다. 하지만 미국이 보호하던 선박들은 공격당하지 않았다”고 주장했다.

호르무즈 해협에 갇혀있던 한국 화물선 HMM 나무호가 단독으로 움직이다가 이란의 공격에 노출된 것이라고 주장한 것이다. 한국 정부는 나무호에서 발생한 폭발·화재의 원인이 아직 규명되지 않았다는 입장이지만 트럼프 대통령은 전날부터 이란의 공격에 따른 사건으로 규정하며 한국의 호르무즈 해협 경색 해소 기여를 촉구하고 있다.

트럼프 대통령은 전날 SNS 트루스소셜을 통해 “이란은 ‘프로젝트 프리덤’ 작전과 관련한 선박 이동 문제와 관련해 한국의 화물선 등 무관한 국가들을 향해 몇 차례 발포했다”며 “한국도 이 작전에 합류할 때가 된 것 같다”고 밝혔다.

같은 날 ABC방송 기자와의 전화 인터뷰에서도 “그건 혼자 운항하던 한국 선박이었다”며 “한국 선박을 겨냥해 다수 발포가 이뤄졌고 한국이 어떤 식으로 조치를 취해야 한다”고 거듭 말했다.

미국은 전날 오전부터 호르무즈 해협에 발이 묶인 상선들의 탈출을 돕는 ‘프로젝트 프리덤’을 시작했다. 당일 미군은 이란이 미사일·고속정 등을 동원해 상선들을 향해 공격해 이를 격퇴했다고 밝혀 휴전이 붕괴 위기에 처했다는 위기감이 고조됐다. 이란은 아랍에미리트연합 등을 상대로 공격을 재개했다.

트럼프 ‘프로젝트 프리덤’ 첫날부터 한국 콕 집어 “합류를”…정부 부담

도널드 트럼프 미국 대통령(사진)은 4일(현지시간) 이란이 한국의 화물선을 공격했다며 호르무즈 해협 개방을 위한 미국의 작전에 한국이 동참해야 한다고 촉구했다. 위태로운 휴전 중인 미·이란이 새로운 대치 국면에 접어든 상황에서 한국을 특정해 언급하면서 정부의 부담이 한층 커질 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “이란은 ‘프로젝트 프리덤...

https://www.khan.co.kr/article/202605052028005

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