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뉴욕 증시, S&P500·나스닥 또 사상 최고치…유가 하락·실적 호조 영향

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본문 요약

5일 미국 뉴욕증시 2대 주요 지수가 재차 사상 최고치를 경신했다.

중동발 지정학적 긴장 완화와 기업 실적 호조가 증시 상승에 영향을 미친 것으로 보인다.

미국과 이란 간 휴전 기조가 유지되고 있다는 소식에 국제유가는 4% 가까이 하락하며 인플레이션 우려를 덜어냈다.

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뉴욕 증시, S&P500·나스닥 또 사상 최고치…유가 하락·실적 호조 영향

입력 2026.05.06 07:25

수정 2026.05.06 07:26

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  • 이보라 기자

  • 기사를 재생 중이에요

미국 뉴욕증권거래소(NYSE). AFP연합뉴스

미국 뉴욕증권거래소(NYSE). AFP연합뉴스

5일(현지시간) 미국 뉴욕증시 2대 주요 지수가 재차 사상 최고치를 경신했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 356.35포인트(0.73%) 오른 4만9298.25에 거래를 마쳤다.

S&P(스탠더드앤드푸어스) 500 지수는 전장보다 58.47포인트(0.81%) 오른 7259.22에, 나스닥 종합지수는 전장보다 258.32포인트(1.03%) 오른 2만5326.13에 각각 마감했다.

중동발 지정학적 긴장 완화와 기업 실적 호조가 증시 상승에 영향을 미친 것으로 보인다.

미국과 이란 간 휴전 기조가 유지되고 있다는 소식에 국제유가는 4% 가까이 하락하며 인플레이션 우려를 덜어냈다. 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관은 이날 이란과의 휴전이 유지되고 있다며 미 상선 등이 호르무즈 해협을 안전하게 통과했다고 밝혔다.

이에 따라 7월 인도분 브렌트유 선물은 전장보다 3.99% 하락한 배럴당 109.87달러에, 6월 인도분 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 3.90% 내린 102.27달러에 거래를 마쳤다.

팩트셋 데이터에 따르면 현재까지 1분기 실적을 발표한 S&P 500 기업 중 약 85%가 시장 전망치를 웃도는 실적을 내놨다. 특히 인공지능(AI)과 반도체 관련주들이 중심이 됐다. 인텔은 애플과의 새로운 반도체 공급 협상 소식에 힘입어 13% 가까이 오르며 시장을 주도했고, 마이크론은 사상 최고가를 기록하며 시가총액 7000억달러를 넘어섰다. 알파벳, 아마존 등 빅테크 기업들도 나란히 신고가를 경신하며 기술주 중심의 강세장을 이끌었다.

유가 하락으로 인플레이션 우려가 줄며 미 국채 금리는 하락했다. 10년물은 2bp(1bp=0.01%) 하락한 4.42%, 2년물은 3bp 내린 3.94%에 거래됐다. 전날 5%를 웃돌았던 30년물 금리도 4.98%로 내려왔다.

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