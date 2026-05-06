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민주당, 오늘 의총서 원내대표 선출···한병도 추대 전망

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더불어민주당이 6일 의원총회를 열고 새 원내대표를 선출한다.

한병도 민주당 전 원내대표가 사실상 추대될 전망이다.

민주당은 이날 오후 국회에서 의원총회를 열고 원내대표 후보에 단독으로 등록한 한 전 원내대표에 대한 의원 투표를 진행한다.

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민주당, 오늘 의총서 원내대표 선출···한병도 추대 전망

입력 2026.05.06 07:47

  • 민서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

한병도 더불어민주당 원내대표가 지난달 21일 국회에서 열린 퇴임간담회에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

한병도 더불어민주당 원내대표가 지난달 21일 국회에서 열린 퇴임간담회에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

더불어민주당이 6일 의원총회를 열고 새 원내대표를 선출한다. 한병도 민주당 전 원내대표가 사실상 추대될 전망이다.

민주당은 이날 오후 국회에서 의원총회를 열고 원내대표 후보에 단독으로 등록한 한 전 원내대표에 대한 의원 투표를 진행한다. 이번 원내대표 선거에는 후보군인 백혜련·서영교·박정 의원이 모두 불출마를 선언하며 한 전 원내대표가 단독 출마했다.

민주당은 당헌에 따라 지난 4일부터 5일까지 권리당원 온라인 투표를 진행했고 이날 의원 투표를 진행하는 것이다. 의원 투표는 80%, 권리당원 투표는 20%가 반영되며 과반을 득표해야 한다. 한 전 원내대표가 이날 투표에서 과반의 지지를 얻으면 원내대표로 확정된다.

한 전 원내대표는 지난 1월 김병기 당시 원내대표가 본인과 가족의 특혜 의혹으로 사퇴한 뒤 열린 보궐선거에서 당선됐다. 이후 100일간 원내를 이끌다 연임을 위해 지난달 21일 원내대표직을 내려놓은 바 있다.

새 원내대표의 임기는 내년 5월까지 1년이다. 한 전 원내대표는 취임과 동시에 조작 기소 특검의 출범 시기를 조절하는 중책을 맡게 될 것으로 보인다. 이날 의원총회에서는 원내대표 선거와 함께 조작 기소 특검에 대한 의견 수렴이 진행될 예정이다.

국회 원 구성 협상도 중요한 과제다. 민주당은 22대 국회 후반기 상임위원장을 모두 가져올 수 있다며 국민의힘을 압박하고 있다. 다만 상임위원장을 독식하는 것은 민주당 역시 부담이 커지는 만큼 협상에 나설 것이라는 전망도 나온다.

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