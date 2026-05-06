세종 밤하늘 수놓는 ‘불꽃 의식’···낙화축제, 올해 더 커지고 안전해졌다

16일 세종호수공원서 개최 8곳 동시 연출·무료입장 연계 혜택도

밤하늘을 수놓는 전통 불꽃 예술 ‘낙화(落火)’를 바라보며 소망을 기원하는 세종 낙화축제가 한층 풍성해진 모습으로 돌아온다.

세종시는 불교낙화법보존회, 세종시문화관광재단과 함께 오는 16일 세종호수공원에서 ‘2026 세종 낙화축제’를 개최한다고 6일 밝혔다.

낙화는 재앙을 물리치고 복을 기원하는 전통 의식으로, 낙화봉에 불을 붙여 떨어지는 불꽃을 바라보며 마음을 정화하고 각자의 소망을 비는 의미를 지닌다. 시는 무형유산인 ‘세종불교낙화법’의 가치를 계승하기 위해 매년 축제를 통해 전통 불꽃 예술을 선보이고 있다.

올해 낙화 연출은 오후 7시30분부터 9시30분까지 약 2시간 동안 진행된다. 특히 관람객 안전과 편의를 고려해 주무대를 매화공연장으로 옮기고 물놀이섬과 푸른들판 등 호수공원 내 총 8곳에서 동시에 연출을 펼쳐 어디서든 낙화를 감상할 수 있도록 했다. 솔숲정원에는 소나무와 어우러진 포토존도 조성된다.

축제장으로 향하는 세호교 양쪽에는 100여 개의 전통등이 설치돼 ‘설렘의 통로’를 연출하며 관람객에게 일상에서 비일상으로 이동하는 특별한 경험을 제공할 예정이다.

또 축제 당일에는 낙화축제 홍보물을 제시하면 국립세종수목원을 오전 9시부터 오후 9시까지 무료로 이용할 수 있다.

시는 행사 당일 교통 혼잡이 예상되는 만큼 대중교통과 도보 이용을 권고하고 자전거 이용객을 위한 임시 주차장도 운영할 계획이다.

자세한 사항은 시 누리집 또는 관광진흥과, 세종시문화관광재단을 통해 확인할 수 있다.