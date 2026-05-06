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본문 요약

연상호 감독의 좀비 영화 <군체>가 미국·일본·대만·프랑스 등 124개국에 선판매됐다고 6일 배급사 쇼박스가 밝혔다.

북미 배급을 맡은 '웰 고' 측은 "전작들을 통해 연상호 감독이 입증한 완성도 높은 대중 영화 연출 역량을 믿고 선택했다"고 했다.

독일 배급사 '플라이온 픽쳐스'는 "연상호 감독은 자신만의 독창적이고 파격적인 좀비 3부작으로 영화의 한 하위 장르를 새롭게 재창조했다. 이번 작품으로 그 정점을 찍는다"며 "연상호의 작품 중 단연 가장 즐거운 경험을 선사하는 영화"라고 평했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“독창과 파격 그 자체”···연상호표 좀비물 ‘군체’ 124개국 선판매

입력 2026.05.06 10:30

수정 2026.05.06 11:14

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  • 전지현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

영화 <군체> 포스터. 쇼박스 제공

영화 <군체> 포스터. 쇼박스 제공

연상호 감독의 좀비 영화 <군체>가 미국·일본·대만·프랑스 등 124개국에 선판매됐다고 6일 배급사 쇼박스가 밝혔다.

<군체>는 연 감독의 전작 <부산행>과 <반도>에 이은 연상호표 좀비물이다. 정체불명의 바이러스로 봉쇄된 건물 안에서 생존자들이 진화하는 감염자들에 맞선다. 11년 만에 스크린에 돌아오는 배우 전지현을 비롯해 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 고수 등이 출연한다.

북미 배급을 맡은 ‘웰 고’ 측은 “전작들을 통해 연상호 감독이 입증한 완성도 높은 대중 영화 연출 역량을 믿고 선택했다”고 했다. 독일 배급사 ‘플라이온 픽쳐스’는 “연상호 감독은 자신만의 독창적이고 파격적인 좀비 3부작으로 영화의 한 하위 장르를 새롭게 재창조했다. 이번 작품으로 그 정점을 찍는다”며 “연상호의 작품 중 단연 가장 즐거운 경험을 선사하는 영화”라고 평했다.

<군체>는 이달 열리는 제79회 칸국제영화제 미드나잇 스크리닝 부문에 초청돼 처음 공개된다. 스릴러, 호러 등 장르적 색채가 강한 작품을 소개하는 비경쟁 부문이다.

영화는 이후 21일 국내 개봉을 시작으로 대만, 말레이시아, 프랑스, 싱가포르 등에서 순차 개봉한다. 북미에서는 8월28일, 일본에서는 내년에 관객을 만난다.

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