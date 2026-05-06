경기도, ‘수출기업 지원’ 2246억원 규모 펀드 조성···“대미 관세·중동 정세 불안 대응”

경기도가 미국의 관세증가와 중동 정세 불안으로 수출 여건이 악화된 수출기업들의 경쟁력을 높이기 위해 2246억원 규모의 펀드를 조성했다.

경기도는 지난달 말 이런 내용의 ‘미래성장펀드 8호’ 조성을 완료했다고 6일 밝혔다. ‘미래성장펀드 8호’는 특정 국가·품목 의존도가 높은 수출 구조를 개선하고, 글로벌 시장 재편에 대응할 수 있는 기업 체질개선 유도에 목적을 둔 펀드다.

경기도와 경기도경제과학진흥원이 함께 100억원을 출자했다. 민간투자금 2146억원을 합쳐 총 2,246억 원이 조성됐다. 경기도가 당초 목표했던 500억 원의 4배가 넘는 금액이다.

미래성장펀드 8호는 도내 수출 기업 중 연구개발에 강점이 있는 기업, 수출 지역을 다변화 하거나 수출 제품 원자재의 국산화를 추진하는 기업, 미래성장육성산업으로 사업전환을 꾀하는 기업 등에 250억원 이상을 투자할 예정이다.

경기도는 당초 지난해 대미 관세로 어려움을 겪는 기업을 지원하기 위해 8호를 구상했으나, 최근 중동정세 불안과 글로벌 공급망 변화 등 대외 여건이 빠르게 변하면서 지원 범위를 확대했다.

남궁웅 경기도 지역금융과장은 “최근 중동 정세 불안으로 도내 수출 기업들이 체감하는 피해가 큰 상황”이라며 “현장에서 기업들이 즉각적으로 변화를 느낄 수 있도록 모든 가용 자원을 동원해 신속히 대응하겠다”고 말했다.

한편 경기도는 지난 3월 중동 정세 영향으로 수출입 차질 등 경영 위기에 처한 기업들을 돕기 위해 ‘중동 위기 대응 특별경영자금’ 600억원을 긴급 투입한 바 있다. 현재까지 18개 기업에 83억 원을 지원한 바 있다.