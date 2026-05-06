수원시, 자원안보 위기경보 ‘경계’ 발령에 시내버스 5개 노선 임시 증편 운행

수원시는 자원안보위기 상황에 대응해 일반 시내버스 3개 노선(300·301·900번)과 광역버스 2개 노선(7770·7780번)을 임시 증편 운행한다고 6일 밝혔다.

중동 전쟁 장기화에 따른 자원안보 위기경보 ‘경계’ 단계 발령과 승용차 5부제(공공기관 2부제) 시행으로 대중교통 이용 수요가 증가함에 따라 시민들의 이동 불편을 해소하기 위해 자원위기경보 해제 시까지 총 5개 노선에 차량 10대를 추가 투입해 하루 26회 증편 운행한다.

300번·301번 노선은 평택·오산에서 수원을 거쳐 의왕·안양을 운행하고, 900번 노선은 수원과 안양·시흥·구로를 오간다. 7770번과 7780번은 수원과 사당을 오가는 직행좌석버스다. 이번 증편으로 수원시는 주요 출퇴근 구간의 혼잡 완화에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

수원시 관계자는 “자원 위기 상황과 승용차 부제 시행에 따른 교통 여건 변화를 면밀히 살피고 있다”며 “대중교통 이용 증가에 대응해 시내버스 증편 운행 등으로 시민 불편을 최소화하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.