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물구나무 섰다가 ‘L-시트’ 자세까지…‘아틀라스’ 고난도 기계체조로 실력 증명

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본문 요약

현대차그룹의 로봇 계열사 보스턴다이나믹스가 휴머노이드 로봇 '아틀라스'의 개발형 모델 작동 영상을 처음으로 공개했다.

지난 5일 자사 유튜브 채널에 게시된 이번 영상은 연구형 모델이 아닌, 실제 제조 현장에 투입될 개발형 모델이 직접 움직이는 모습을 담고 있어 화제를 모으고 있다.

영상 속 아틀라스는 물구나무 자세로 시작해 두 손만으로 전신을 지탱하며 몸을 수평으로 유지하는 고난도 동작을 수행했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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물구나무 섰다가 ‘L-시트’ 자세까지…‘아틀라스’ 고난도 기계체조로 실력 증명

입력 2026.05.06 10:43

수정 2026.05.06 10:50

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  • 박홍두 기자

  • 기사를 재생 중이에요

보스턴다이나믹스, 개발형 모델 작동 영상 최초 공개

강화학습 기반 전신 제어…HMGMA 투입 예정

보스턴다이나믹스가 지난 5일(현지시간) 자사가 개발한 아틀라스 개발형 모델이 기계체조를 하고 있는 모습의 영상을 공개했다. 보스턴다이나믹스 제공

보스턴다이나믹스가 지난 5일(현지시간) 자사가 개발한 아틀라스 개발형 모델이 기계체조를 하고 있는 모습의 영상을 공개했다. 보스턴다이나믹스 제공

현대차그룹의 로봇 계열사 보스턴다이나믹스가 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스(Atlas)’의 개발형 모델 작동 영상을 처음으로 공개했다.

지난 5일(현지시각) 자사 유튜브 채널에 게시된 이번 영상은 연구형 모델이 아닌, 실제 제조 현장에 투입될 개발형 모델이 직접 움직이는 모습을 담고 있어 화제를 모으고 있다.

영상 속 아틀라스는 물구나무 자세로 시작해 두 손만으로 전신을 지탱하며 몸을 수평으로 유지하는 고난도 동작을 수행했다. 이어 두 손으로 몸을 받쳐 ‘L’자 모양을 만드는 ‘L-시트(L-sit)’ 자세를 약 5초간 유지한 뒤 정자세로 일어섰다. 이러한 동작은 단순한 반복을 넘어 상체와 코어, 팔 관절을 동시에 정밀하게 제어해야 가능하다.

이번 영상은 접지 면적이 작은 양손으로 전신 무게를 흔들림 없이 지지하는 보스턴다이나믹스의 기술 수준을 보여준다는 평가다. 이를 통해 아틀라스가 향후 제조 현장에서 무거운 물체를 들고 이동하거나 비정형 자세에서 작업할 수 있는 실질적인 역량을 확보했음이 증명됐다. 특히 이번 모델에는 로봇이 스스로 움직임과 균형 전략을 학습하는 ‘강화학습(Reinforcement Learning)’ 기반 전신 제어 기술이 적용돼 더욱 유연한 움직임을 구현했다.

주목할 점은 이 로봇이 실제 현장 투입을 목적으로 한 ‘개발형 모델’이라는 점이다. 지난 1월 세계 최대 전자제품 박람회 CES 무대에서는 작동하지 않는 상태로 전시돼 아쉬움을 남겼으나, 이번 영상을 통해 ‘001’이라는 일련번호를 단 첫 번째 개발형 모델의 자율 학습 능력과 유연성을 확인시켰다.

현대차그룹은 앞으로 이 아틀라스 개발형 모델을 미국 조지아주의 ‘현대자동차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)’에 투입할 계획이다. 공정 단위별 검증을 거쳐 제조 현장에서의 실무 훈련을 본격화함으로써 생산 효율성을 극대화한다는 방침이다.

Atlas‘ Balancing Act | Boston Dynamics

영문번역(English Translation)
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