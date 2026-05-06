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“대전의 매력을 카메라에 담아 주세요”···관광사진 전국공모전

입력 2026.05.06 10:45

대전 갑천 엑스포다리 야경. 대전시 제공

대전 갑천 엑스포다리 야경. 대전시 제공

대전시가 지역의 다양한 매력을 담은 관광사진을 공모한다.

대전시는 대전의 아름다운 사계절과 대채로운 매력을 알리기 위한 ‘대전관광사진 전국공모전’을 개최한다고 6일 밝혔다.

관광사진 공모전은 ‘그 시간, 그 계절의 대전’을 주제로 진행된다. 새벽녘부터 일몰, 야경까지 시간의 흐름에 따라 달라지는 대전의 모습과 계절적 특성이 잘 드러나는 도심 명소 등을 카메라에 담은 작품들을 모집한다.

공모전은 일반 부문과 드론 부문으로 나눠 진행되며, 거주 지역에 제한 없이 누구든 참여 가능하다. 공모전 접수 방법과 출품 규격 등 자세한 내용은 대전시청 홈페이지에 게시된 공고를 통해 확인할 수 있다. 작품 접수는 오는 10월 5일부터 11월 6일까지 진행된다.

시는 접수된 작품 중 65점을 선정해 시상할 계획이다. 부문별 금상 각 1점에는 200만원, 은상 각 2점에는 100만원, 동상 각 3점에는 50만원씩의 상금이 지급된다. 공모 결과는 11월 대전시와 한국사진작가협회 대전지회 홈페이지를 통해 발표된다.

박승원 시 문화예술관관국장은 “공모전을 통해 최근 관광도시로 주목받고 있는 대전의 다양한 모습을 사진으로 담아내 도시의 매력을 널리 알리고자 한다”며 “대전을 새로운 시선으로 담아낸 창의적인 작품들을 기대한다”고 말했다.

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