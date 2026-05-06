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한옥 철거자재 보관하던 창고, 어린이 실내 놀이터로 탈바꿈

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본문 요약

운영이 종료된 종로구 유휴 부지가 아이들이 날씨와 관계없이 뛰어놀 수 있는 공공형 실내 놀이터로 탈바꿈한다.

구 관계자는 "대상지 반경 500m 안에는 어린이집 3곳이 운영 중이지만 공공형 실내 놀이터가 한 곳도 없어 부암동·평창동 거주 아동 1211명은 마음껏 뛰어놀 공간을 찾기 어려웠다"며 "이번 계획으로 한옥 자재를 보관·순환하던 공간을 그대로 살리면서 최소 예산으로 주민들의 숙원을 해결할 수 있게 됐다"고 말했다.

실내 놀이터지만 암벽 등반, 공놀이, 줄타기 등 실외 활동 못지않은 놀이를 할 수 있도록 공간을 조성하는 게 이번 리모델링의 목표다.

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한옥 철거자재 보관하던 창고, 어린이 실내 놀이터로 탈바꿈

입력 2026.05.06 10:50

  • 류인하 기자

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종로구, 운영종료 유휴부지에 실내놀이터 조성

부암·평창동 아이들 실내서 뛰어놀 공간 생겨

서울 종로구 신영동 공공실내놀이터 내부 조감도. 종로구 제공

서울 종로구 신영동 공공실내놀이터 내부 조감도. 종로구 제공

운영이 종료된 종로구 유휴 부지가 아이들이 날씨와 관계없이 뛰어놀 수 있는 공공형 실내 놀이터로 탈바꿈한다.

서울 종로구는 신영동 120번지에 있던 한옥철거자재 재활용은행 가설 건축물이 지난해 말 운영을 종료함에 따라 건물을 철거하지 않고 리모델링을 거쳐 부암·평창 일대 어린이들을 위한 실내 놀이터로 조성한다고 6일 밝혔다.

구는 5월 중 실시 설계에 착수해 7월 준공한다는 계획이다. 목표 개장 시점은 오는 10월이다.

구 관계자는 “대상지 반경 500m 안에는 어린이집 3곳이 운영 중이지만 공공형 실내 놀이터가 한 곳도 없어 부암동·평창동 거주 아동 1211명은 마음껏 뛰어놀 공간을 찾기 어려웠다”며 “이번 계획으로 한옥 자재를 보관·순환하던 공간을 그대로 살리면서 최소 예산으로 주민들의 숙원을 해결할 수 있게 됐다”고 말했다.

실내 놀이터지만 암벽 등반, 공놀이, 줄타기 등 실외 활동 못지않은 놀이를 할 수 있도록 공간을 조성하는 게 이번 리모델링의 목표다.

또 기존의 노후 창호를 모두 교체하고, 실내등·폐쇄회로(CC)TV 등도 정비한다. 보호자 대기실, 어린이용 화장실도 별도로 조성해 아이들이 오래 놀 수 있는 공간으로 바꾼다.

정문헌 구청장은 “수명을 다한 공공시설에 우리 아이들이 사계절 안전하게 뛰어놀 수 있는 공간을 만들어 주민이 체감할 수 있는 아동친화도시 종로를 다져나가겠다”고 말했다.

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