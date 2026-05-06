살상용 사제 총기 3정과 석궁 2정 제작·소지한 50대 구속

온라인 해외 직구 등 통해 부품 구입

해외 직구로 부품을 구매해 실제 발사가 가능한 살상용 사제 총기와 석궁 등을 제작한 50대가 경찰에 붙잡혔다.

강원경찰청 광역범죄수사대는 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 위반 혐의로 50대 A씨를 구속했다고 6일 밝혔다.

A씨는 살상용 사제 총기 3점과 석궁 2점, 다량의 총알과 화살촉 등을 제작하고 소지한 혐의를 받는다.

경찰 조사 결과, A씨는 2021년부터 총기를 직접 제작하기 위해 해외 직구 등을 통해 부품을 구매한 뒤 주거지 등에서 제작한 것으로 확인됐다.

총기는 조준경과 탄창까지 결합할 수 있도록 제작했다.

석궁은 화살뿐만 아니라 쇠구슬도 발사할 수 있는 구조로 만들었다.

특히 직접 만든 총알은 지름이 약 8㎜에 달해 일반 공기총(4.5㎜∼5.5㎜)보다 파괴력이 훨씬 더 강하고, 두께 2㎝ 합판을 가볍게 관통할 정도의 위력이 있는 것으로 조사됐다.

A씨는 수년간 다양한 모양의 총알을 만들어 주거지 내부와 앞마당 등에서 여러 차례 시험 발사를 하기도 했다.

경찰은 살상용 사제 총기 등을 만들어 보관하고 있는 사람이 있다는 제보를 바탕으로 수사에 착수했다.

이후 경찰특공대와 수색견, 과학수사팀과 함께 작전을 펼쳐 주거지에서 A씨를 검거했다.

또 천장 등에 숨겨둔 총기류 3정과 석궁 2점, 다량의 총알과 화살촉, 총기 부품, 설계 도면 등을 압수했다.

A씨는 경찰에서 “유해 야생동물을 포획하기 위해 총기를 제작했다”라고 진술한 것으로 알려졌다.

최현석 강원경찰청장은 “호기심으로 만든 사제 총기라고 하더라도 국민의 생명을 직접적으로 위협하는 중범죄에 해당할 수 있어 강력한 단속 활동을 전개하고 있다”라며 “불법 무기류를 소지하고 있는 사람은 가까운 경찰관서에 자진해서 반납 및 신고해달라”고 당부했다.