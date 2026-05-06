정교유착 합수본, 통일교 천정궁 등 10여 곳 압수수색…한학자 총재 횡령 혐의

정치권과 종교계의 유착 비리를 수사하는 검·경 합동수사본부가 세계평화통일가정연합(통일교)을 상대로 강제 수사에 나섰다.
6일 법조계에 따르면 정교유착 합수본은 이날 오전 통일교 천정궁과 서울본부, 효정글로벌통일재단 등 통일교 관련 장소 10여 곳에 검사와 수사관을 보내 압수수색을 진행 중이다. 압수수색 영장에는 한학자 통일교 총재 등의 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령·업무상 횡령 등 혐의가 적시된 것으로 전해졌다.
합수본은 통일교의 정치권 로비 의혹을 수사하는 과정에서 한 총재 등이 교단 내부자금을 조직적으로 횡령한 정황을 새롭게 포착하고 강제 수사에 착수한 것으로 알려졌다. 합수본은 지난 1월 ‘쪼개기 후원’ 의혹 등 다른 범죄사실로 통일교 시설에 대해 두 차례 압수수색 영장을 집행했다.
합수본은 이번 압수수색을 통해 확보한 증거를 분석해 한 총재 등의 횡령 여부를 파악할 예정이다. 아울러 해당 자금을 한 총재의 비자금으로 빼돌렸는지, 정치권 로비에 활용했는지 등 사용처를 조사할 것으로 보인다.