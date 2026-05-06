정교유착 합수본, 통일교 천정궁 등 10여 곳 압수수색…한학자 총재 횡령 혐의

정치권과 종교계의 유착 비리를 수사하는 검·경 합동수사본부가 세계평화통일가정연합을 상대로 강제 수사에 나섰다.

압수수색 영장에는 한학자 통일교 총재 등의 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령·업무상 횡령 등 혐의가 적시된 것으로 전해졌다.

합수본은 통일교의 정치권 로비 의혹을 수사하는 과정에서 한 총재 등이 교단 내부자금을 조직적으로 횡령한 정황을 새롭게 포착하고 강제 수사에 착수한 것으로 알려졌다.