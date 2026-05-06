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정교유착 합수본, 통일교 천정궁 등 10여 곳 압수수색…한학자 총재 횡령 혐의

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본문 요약

정치권과 종교계의 유착 비리를 수사하는 검·경 합동수사본부가 세계평화통일가정연합을 상대로 강제 수사에 나섰다.

압수수색 영장에는 한학자 통일교 총재 등의 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령·업무상 횡령 등 혐의가 적시된 것으로 전해졌다.

합수본은 통일교의 정치권 로비 의혹을 수사하는 과정에서 한 총재 등이 교단 내부자금을 조직적으로 횡령한 정황을 새롭게 포착하고 강제 수사에 착수한 것으로 알려졌다.

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정교유착 합수본, 통일교 천정궁 등 10여 곳 압수수색…한학자 총재 횡령 혐의

입력 2026.05.06 11:01

수정 2026.05.06 11:25

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  • 이창준 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정교유착 비리 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부가 6일 통일교를 상대로 압수수색에 착수했다. 경기도 가평군 통일교 천정궁. 연합뉴스

정교유착 비리 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부가 6일 통일교를 상대로 압수수색에 착수했다. 경기도 가평군 통일교 천정궁. 연합뉴스

정치권과 종교계의 유착 비리를 수사하는 검·경 합동수사본부가 세계평화통일가정연합(통일교)을 상대로 강제 수사에 나섰다.

6일 법조계에 따르면 정교유착 합수본은 이날 오전 통일교 천정궁과 서울본부, 효정글로벌통일재단 등 통일교 관련 장소 10여 곳에 검사와 수사관을 보내 압수수색을 진행 중이다. 압수수색 영장에는 한학자 통일교 총재 등의 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령·업무상 횡령 등 혐의가 적시된 것으로 전해졌다.

합수본은 통일교의 정치권 로비 의혹을 수사하는 과정에서 한 총재 등이 교단 내부자금을 조직적으로 횡령한 정황을 새롭게 포착하고 강제 수사에 착수한 것으로 알려졌다. 합수본은 지난 1월 ‘쪼개기 후원’ 의혹 등 다른 범죄사실로 통일교 시설에 대해 두 차례 압수수색 영장을 집행했다.

합수본은 이번 압수수색을 통해 확보한 증거를 분석해 한 총재 등의 횡령 여부를 파악할 예정이다. 아울러 해당 자금을 한 총재의 비자금으로 빼돌렸는지, 정치권 로비에 활용했는지 등 사용처를 조사할 것으로 보인다.

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