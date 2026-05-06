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전남도, 수산종자 1730만 마리 방류···“어족자원 회복·소득 증대”

입력 2026.05.06 11:15

전남 수산종자 방류 모습. 전남도 제공

전남 수산종자 방류 모습. 전남도 제공

전남도가 어족자원 회복과 어업인 소득 증대를 위해 올해 14개 시군 연안에 수산종자 1730만 마리를 방류한다. 감성돔과 꽃게, 해삼 등 지역 어촌계 수요가 높은 품종을 중심으로 12월까지 순차 방류할 계획이다.

전남도는 “올해 사업비 33억원을 들여 감성돔, 점농어, 대하, 꽃게, 꼬막, 해삼 등 15개 품종을 방류한다”고 6일 밝혔다. 방류 품종은 어촌계 수요조사를 거쳐 정했다.

이번 사업은 수산자원 감소에 대응해 연안 어장의 생산력을 높이기 위한 것이다. 도는 1988년부터 지난해까지 667억원을 투입해 수산종자 5억9000만 마리를 방류해왔다.

방류사업은 경제성도 확인되고 있다. 한국수산자원공단의 수산종자 방류 경제성 평가에 따르면 능성어는 3.5배, 감성돔은 2배, 돌돔은 19배의 경제성이 있는 것으로 분석됐다.

도는 방류 효과를 객관적으로 확인하기 위해 2007년부터 한국수산자원공단에 효과 조사를 맡기고 있다. 혼획률 조사와 유전자 분석 등을 통해 연안별·어종별 방류 효과를 검증하고 있다.

도는 과학적 검증을 기반으로 수산종자 방류사업이 단순한 개체 수 확대를 넘어 어업인 소득을 높이는 핵심 사업이 될 것으로 기대하고 있다.

박영채 전남도 해양수산국장은 “바다숲 조성, 인공어초 설치 등과도 연계해 지속 가능한 수산자원 기반을 구축하겠다”고 말했다.

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