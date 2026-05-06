경북, 국비 223억 추가 확보···전기차 1만9547대 역대 최대 보급

경북도는 국제유가 상승 등으로 전기차 수요가 증가함에 따라 올해 역대 최대 규모의 전기차를 보급한다고 6일 밝혔다.

경북도는 2026년 정부 추가경정예산을 통해 전기자동차 보급 국비 223억원을 추가 확보했다. 이에 따라 올해 전기차 보급사업 예산은 1399억원에서 1883억원으로 늘었다.

전기차 총 보급 물량도 1만4539대에서 1만9547대로 확대됐다. 추가 보급 물량은 전기승용차 3971대, 전기화물차 1037대 등 총 5008대로 역대 최대 규모다.

도는 연초부터 전기차 수요가 급증하면서 지역 22개 시군 중 전기승용차는 19개 시군, 전기화물차는 16개 시군에서 1차 공고 물량이 조기 소진됐다고 설명했다. 중동 정세 불안에 따른 국제유가 상승, 2025년 보조금 종료 이후 대기 수요 증가, 내연차 전환지원금(130만 원) 신설 등이 수요 급증 요인으로 분석된다.

도는 하반기 공고 예정 물량을 조기에 공급하고 차종별 출고 대기 및 접수 현황을 바탕으로 수요가 집중된 차종 물량을 확대할 계획이다. 또 원활한 사업 추진을 위해 지방비 261억원을 추경에 편성할 계획이다.

지방비 추가 편성에 시간이 걸리는 시군에 대해서는 기후부 승인 절차를 거쳐 국비를 우선 활용해 보조금을 선지급하는 방식으로 현재의 접수 중단 상태를 해소할 방침이다.

경북지역 전기차 등록 대수는 5만683대로 전국 7위 수준이다. 충전 인프라는 1만9904기가 설치돼 있다. 도는 전기차 보급 확대와 함께 충전 인프라 확충에도 힘쓸 예정이다.

이경곤 경북도 기후환경국장은 “전기차 수요 증가에 선제적으로 대응해 도민들이 불편 없이 친환경 차를 구매할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.