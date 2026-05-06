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제주, 육아휴직 근로자 10명 중 4명은 ‘아빠’···2년만에 10%p ‘껑충’

입력 2026.05.06 11:27

수정 2026.05.06 11:31

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지난해 남성 육아휴직 비율 42.8% 기록

2년만에 10% 포인트 증가···지원 강화 효과

제주도청 전경. 경향신문 자료사진

제주도청 전경. 경향신문 자료사진

제주에서 육아휴직을 사용한 남성 근로자 비율이 사상 처음으로 40%를 넘어섰다.

제주도는 지난해 고용보험 육아휴직자 2507명 중 남성이 1072명으로, 남성 육아휴직 비율이 42.8%를 기록했다고 6일 밝혔다. 전국 평균 36.5% 보다 높다.

제주지역 남성 육아휴직 비율이 40%를 상회한 것은 이번이 처음이다. 육아휴직자 10명 중 4명은 ‘아빠’로, 남성의 육아 참여가 늘어난 것으로 해석된다.

실제 제주지역 남성 육아휴직 비율은 2023년 33.6%에서 2024년 36.1%을 거쳐 2025년 42.8%로 뛰었다. 2년만에 10%포인트 가까이 늘어난 셈이다. 남성 육아휴직자수 역시 2023년 610명에서 2025년 1072명으로 76% 늘었다.

도는 아빠의 육아휴직 증가 배경으로 근로자와 사업주 양쪽에 대한 제도적 지원 강화를 꼽고 있다.

정부 차원에서 2024년부터 시행 중인 ‘6+6 부모 함께 육아휴직제’는 생후 18개월 이내 자녀를 둔 맞벌이 부모가 함께 또는 순차적으로 육아휴직을 사용할 때 첫 6개월간 급여를 통상 임금의 100%로 올려 지급한다. 상한액은 1개월차 250만원에서 시작해 6개월차에 450만원까지 단계적으로 높아진다. 7개월째부터는 일반 육아휴직급여(상한 160만원, 통상임금 80%)로 전환돼 연간 최대 2960만원을 받을 수 있다.

사업주에 대한 지원도 한몫했다. 현재 만 12개월 이내 자녀를 둔 근로자에게 육아휴직을 부여한 중소기업 사업주에게는 최초 3개월간 월 100만원을 지급하고, 대체인력을 새로 뽑으면 월 최대 140만원까지 인건비를 지원한다.

실제 사업주에게 지원되는 출산육아기 고용안정장려금 실적은 2023년 341곳·22억7900만원에서 2025년 610곳·38억3600만원으로 크게 늘었다.

강애숙 제주도 경제활력국장은 “남성 육아휴직이 증가한 것은 6+6 부모 함께 육아휴직제 등 제도적인 지원과 더불어 맞돌봄에 대한 젊은 세대의 가치관 변화가 반영된 것으로 보인다”면서 “육아휴직 급여 또는 출산육아기 고용안정장려금은 고용24 누리집 또는 고용센터 방문을 통해 가능하다.”고 말했다.

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